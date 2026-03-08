Cuándo volverá a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1

Franco Colapinto tendrá rápida revancha en la Fórmula 1, ya que tras el GP de Australia la categoría llegará a China, en el circuito de Shanghai.

Luego del arranque de la temporada en Australia, el piloto argentino Franco Colapinto ya tiene en el horizonte su próximo desafío en el Campeonato Mundial de Fórmula 1. La segunda fecha del calendario se disputará el próximo fin de semana en el tradicional Shanghai International Circuit, escenario que volverá a recibir a la categoría con el formato que incluye carrera sprint.

El trazado chino, uno de los más reconocidos del calendario, marcará una jornada especial para la máxima categoría del automovilismo, ya que presentará un cronograma más cargado de lo habitual por la presencia de la prueba corta del sábado.

La actividad para los equipos comenzará en la madrugada del viernes 13 de marzo en Argentina. Ese día se llevará a cabo la única práctica libre del fin de semana antes de la clasificación que definirá la grilla para la carrera sprint.

Para Colapinto será una nueva oportunidad de sumar experiencia y seguir adaptándose a la exigencia de la Fórmula 1, en un circuito técnico y desafiante como el de Shanghái.

Cronograma del Gran Premio de China de Fórmula 1 (hora de Argentina)

Viernes 13 de marzo

Práctica libre 1: 00:30

Clasificación sprint: 04:30

Sábado 14 de marzo

Carrera sprint: 00:00

Clasificación: 04:00

Domingo 15 de marzo

Carrera: 04:00

De esta manera, el piloto argentino volverá a salir a pista en busca de seguir creciendo dentro de la categoría y afrontar un nuevo compromiso en el calendario mundialista.