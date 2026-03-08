Uno Santa Fe | Santa Fe | familias

Más de 1.200 familias ya protegieron su vivienda: cómo acceder a la herramienta jurídica que evita ejecuciones por deudas

El programa “Protege tu Casa” permite que las familias santafesinas resguarden su vivienda frente a posibles deudas futuras mediante un trámite gratuito en el Registro de la Propiedad.

8 de marzo 2026 · 10:20hs
Más de 1.200 familias santafesinas ya resguardaron legalmente su vivienda a través del programa “Protege tu Casa”, una iniciativa impulsada por el Gobierno de la provincia que permite proteger el hogar frente a posibles adversidades económicas mediante un trámite gratuito.

Según informaron desde el Ejecutivo provincial, 1.232 viviendas ya fueron afectadas como protección del hogar familiar, una figura legal que impide que el inmueble pueda ser ejecutado por deudas contraídas con posterioridad a su inscripción, salvo algunas excepciones previstas por la ley.

El programa es impulsado por la Secretaría de Gestión de Registros Provinciales del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública, y busca acercar a la ciudadanía una herramienta jurídica que brinda seguridad a las familias respecto de su vivienda.

Actualmente, el programa registra 1.232 viviendas protegidas en toda la provincia, con presencia en distintas ciudades. Del total de trámites realizados, 640 corresponden al departamento Rosario, 350 al departamento La Capital, 103 a Castellanos, 75 a General Obligado y 64 a General López, siendo estos los distritos donde más se concentraron las gestiones.

El secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza, destacó el crecimiento del programa y el mayor acercamiento de la ciudadanía al Registro de la Propiedad.

Creamos este programa para que el Registro de la Propiedad sea también un punto de encuentro con la ciudadanía. El objetivo es que cada vez más santafesinas y santafesinos puedan proteger su hogar de manera simple y gratuita”, señaló el funcionario.

Una herramienta para proteger el hogar

El programa Protege tu Casa surge desde el Ministerio de Gobierno e Innovación Pública con el objetivo de acercar el Registro de la Propiedad a la comunidad, brindando asesoramiento y facilitando el acceso a este trámite.

La herramienta permite afectar la vivienda como protección del hogar familiar, figura conocida anteriormente como “Bien de Familia”, lo que impide que la propiedad pueda ser ejecutada por deudas contraídas después de la inscripción.

Desde el Gobierno provincial remarcaron que se trata de un trámite completamente gratuito, que en el ámbito privado puede tener costos significativos, y que puede realizarse en las sedes del Registro General de la Propiedad en distintas ciudades de Santa Fe.

