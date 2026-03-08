Uno Santa Fe | Ovación | Colapinto

Colapinto marcó la mayor velocidad punta del GP de Australia y sumó un nuevo dato positivo

A pesar de terminar en el puesto 14 en el GP de Australia de Fórmula 1, Franco Colapinto alcanzó el registro de velocidad más alto.

8 de marzo 2026 · 10:19hs
Franco Colapinto finalizó el Gran Premio de Australia en la decimocuarta posición, pero volvió a destacarse en un dato que volvió a ponerlo en el centro de las estadísticas.

El argentino de Alpine registró la velocidad punta más alta de toda la carrera, al llegar a 344 km/h.

Una buena entre tantas malas para Colapinto en Australia

A pesar de terminar en el puesto 14 tras una carrera complicada por una penalización, el corredor de Alpine alcanzó el registro de velocidad más alto entre todos los pilotos, una marca que demuestra el potencial del monoplaza en las rectas y la capacidad del argentino para aprovecharlo. Este dato representa la segunda vez en su carrera en la Fórmula 1 que lidera este apartado en un Gran Premio.

El logro llega en un contexto difícil para Colapinto, que debió remontar desde el fondo del pelotón luego de la sanción recibida en la largada. Sin embargo, el argentino pudo completar la competencia y dejar una estadística positiva que alimenta las expectativas de cara a la próxima fecha del campeonato en el Gran Premio de China.

