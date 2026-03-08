Ataques contra depósitos de petróleo provocaron enormes incendios y cubren de humo a Teherán

Almacenamientos de petróleo en la capital de Irán fueron alcanzadas durante la escalada del conflicto en Medio Oriente. Las explosiones generaron incendios de gran magnitud y densas columnas de humo visibles desde distintos puntos de Teherán

Varios ataques a distintas refinerías de petróleo en Teherán, la capital de Irán ocurrieron entre sábado y domingo

Varios depósitos de petróleo en la capital de Teherán resultaron incendiados tras una serie de ataques contra la infraestructura energética de Irán , en el marco de la creciente escalada militar con Israel, durante el fin de semana, dejaron densas columnas de humo.

Las explosiones, registradas durante la noche del viernes y la madrugada del sábado, provocaron incendios de gran magnitud en instalaciones petroleras y generaron enormes columnas de humo negro que pudieron observarse desde distintos barrios de la ciudad.

De acuerdo con reportes de medios internacionales, entre los objetivos alcanzados se encontrarían depósitos de almacenamiento de combustible ubicados en zonas estratégicas de la capital iraní y sus alrededores. Las llamas se extendieron rápidamente debido a la presencia de grandes tanques de hidrocarburos, lo que provocó una intensa combustión que continuó durante varias horas.

Los reportes coinciden en que el 7 de marzo de 2026 ataques atribuidos a EE. UU. e Israel golpearon varias instalaciones petroleras alrededor de la capital iraní.

Los objetivos de los ataques

Depósito petrolero de Shahran (noroeste de Teherán)

Depósito de Aghdasieh / Aqdasieh (noreste)

Refinería de Shahr-Rey (sur de la ciudad)

instalaciones de combustible en Karaj (cerca de Teherán)

Los ataques provocaron incendios enormes y columnas de humo visibles desde toda la ciudad, que cubrieron la capital con contaminación durante horas.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran enormes columnas de humo elevándose sobre el horizonte urbano, mientras los equipos de emergencia intentaban controlar el fuego en los complejos petroleros afectados.

Las autoridades iraníes advirtieron además sobre posibles riesgos ambientales derivados de la combustión de combustibles y derivados del petróleo, lo que podría afectar la calidad del aire en amplias zonas de la ciudad.

Los ataques se producen en medio de un aumento de la tensión militar en la región, que en los últimos días ha incluido intercambios de ataques y amenazas entre Irán e Israel, elevando la preocupación internacional por una escalada mayor del conflicto.