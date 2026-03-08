Uno Santa Fe | El Mundo | petróleo

Ataques contra depósitos de petróleo provocaron enormes incendios y cubren de humo a Teherán

Almacenamientos de petróleo en la capital de Irán fueron alcanzadas durante la escalada del conflicto en Medio Oriente. Las explosiones generaron incendios de gran magnitud y densas columnas de humo visibles desde distintos puntos de Teherán

8 de marzo 2026 · 10:23hs
Varios ataques a distintas refinerías de petróleo en Teherán

Varios ataques a distintas refinerías de petróleo en Teherán, la capital de Irán ocurrieron entre sábado y domingo

Varios depósitos de petróleo en la capital de Teherán resultaron incendiados tras una serie de ataques contra la infraestructura energética de Irán, en el marco de la creciente escalada militar con Israel, durante el fin de semana, dejaron densas columnas de humo.

Las explosiones, registradas durante la noche del viernes y la madrugada del sábado, provocaron incendios de gran magnitud en instalaciones petroleras y generaron enormes columnas de humo negro que pudieron observarse desde distintos barrios de la ciudad.

Irán guerra

De acuerdo con reportes de medios internacionales, entre los objetivos alcanzados se encontrarían depósitos de almacenamiento de combustible ubicados en zonas estratégicas de la capital iraní y sus alrededores. Las llamas se extendieron rápidamente debido a la presencia de grandes tanques de hidrocarburos, lo que provocó una intensa combustión que continuó durante varias horas.

Irán guerra1 Teherán

Los reportes coinciden en que el 7 de marzo de 2026 ataques atribuidos a EE. UU. e Israel golpearon varias instalaciones petroleras alrededor de la capital iraní.

Teherán petróleo Irán refinerías Israel ataques

Los objetivos de los ataques

  • Depósito petrolero de Shahran (noroeste de Teherán)
  • Depósito de Aghdasieh / Aqdasieh (noreste)
  • Refinería de Shahr-Rey (sur de la ciudad)
  • instalaciones de combustible en Karaj (cerca de Teherán)

Los ataques provocaron incendios enormes y columnas de humo visibles desde toda la ciudad, que cubrieron la capital con contaminación durante horas.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran enormes columnas de humo elevándose sobre el horizonte urbano, mientras los equipos de emergencia intentaban controlar el fuego en los complejos petroleros afectados.

Las autoridades iraníes advirtieron además sobre posibles riesgos ambientales derivados de la combustión de combustibles y derivados del petróleo, lo que podría afectar la calidad del aire en amplias zonas de la ciudad.

Los ataques se producen en medio de un aumento de la tensión militar en la región, que en los últimos días ha incluido intercambios de ataques y amenazas entre Irán e Israel, elevando la preocupación internacional por una escalada mayor del conflicto.

petróleo Teherán incendios combustible Irán Israel ataques
Noticias relacionadas
trump amenaza a iran con una destruccion total y ataques de extrema dureza

Trump amenaza a Irán con una destrucción total y ataques de "extrema dureza"

Se restablecieron las relaciones diplomáticas entre venezuela y Estados Unidos

Histórico: EE. UU. y Venezuela restablecen relaciones diplomáticas tras siete años de ruptura

Impacto en la capital de Irán: una civil observa desde una terraza las columnas de humo tras los ataques aéreos de Israel sobre centros estratégicos en Teherán.

Operación "Escudo de Judá": Israel pulverizó el búnker de máxima seguridad de Jameneí en Teherán

El ataque de Israel contra centros de Hezbolá en Líbano

Escalada en el Líbano: Israel lanza su 26.ª oleada de bombardeos sobre el bastión de Hezbolá en Beirut

Lo último

Balance del parate: los puntos a favor y en contra para Colón

Balance del parate: los puntos a favor y en contra para Colón

El mensaje de Colón por el Día Internacional de la Mujer: Ninguna juega sola

El mensaje de Colón por el Día Internacional de la Mujer: "Ninguna juega sola"

Balance del parate: los puntos a favor y en contra para Unión

Balance del parate: los puntos a favor y en contra para Unión

Último Momento
Balance del parate: los puntos a favor y en contra para Colón

Balance del parate: los puntos a favor y en contra para Colón

El mensaje de Colón por el Día Internacional de la Mujer: Ninguna juega sola

El mensaje de Colón por el Día Internacional de la Mujer: "Ninguna juega sola"

Balance del parate: los puntos a favor y en contra para Unión

Balance del parate: los puntos a favor y en contra para Unión

Colapinto, optimista tras el GP de Australia: Vamos a mejorar en China

Colapinto, optimista tras el GP de Australia: "Vamos a mejorar en China"

Colón podría contar con apoyo de sus hinchas en Paraná ante Patronato

Colón podría contar con apoyo de sus hinchas en Paraná ante Patronato

Ovación
El mensaje de Colón por el Día Internacional de la Mujer: Ninguna juega sola

El mensaje de Colón por el Día Internacional de la Mujer: "Ninguna juega sola"

Colapinto terminó 14° en el GP de Australia y Russell se quedó con el triunfo

Colapinto terminó 14° en el GP de Australia y Russell se quedó con el triunfo

Colapinto, optimista tras el GP de Australia: Vamos a mejorar en China

Colapinto, optimista tras el GP de Australia: "Vamos a mejorar en China"

No pega una: mala fortuna y maniobra milagrosa de Colapinto en el GP de Australia

No pega una: mala fortuna y maniobra milagrosa de Colapinto en el GP de Australia

Colapinto analizó su carrera en Australia: Un stop and go es una locura

Colapinto analizó su carrera en Australia: "Un stop and go es una locura"

Policiales
Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Tirame, apretá el gatillo: el dramático desafío de un abuelo a dos delincuentes en Colastiné Norte

"Tirame, apretá el gatillo": el dramático desafío de un abuelo a dos delincuentes en Colastiné Norte

Escenario
El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

El Kuelgue llega a Paraná

El Kuelgue llega a Paraná

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe