Colapinto analizó su carrera en Australia: "Un stop and go es una locura"

El argentino Franco Colapinto finalizó decimocuarto en la primera carrera del calendario de la Fórmula 1, que se desarrolló en Australia.

El piloto argentino Franco Colapinto finalizó su primera cita de la temporada en el Gran Premio de Australia, en el que una sanción de stop-and-go lo obligó a correr desde el fondo de la parrilla y condicionó su estrategia durante gran parte de la carrera.

A pesar de ese contratiempo, el pilarense logró finalizar en el puesto 14 y valoró el resultado tras una competencia que definió como “larga y difícil”.

Sobre la penalización que marcó su carrera, Colapinto expresó su sorpresa y consideró excesiva la decisión de los comisarios: “Un stop and go es una locura. Creo que el equipo tocó el auto cuando faltaban 15 segundos para largar, pero todavía no hablé bien con ellos ni entendí del todo lo que pasó. Son cosas para trabajar y mejorar”, señaló al finalizar la competencia.

Colapinto, conforme con el rendimiento del Alpine en Australia

Más allá del castigo que lo obligó a adoptar estrategias atípicas —como girar durante 48 vueltas con el mismo neumático esperando un eventual safety car que nunca apareció— el argentino rescató el rendimiento del Alpine A526. Según explicó, el auto mostró mejores sensaciones en ritmo de carrera que en clasificación y permitió acercarse a rivales directos como Haas y Audi.

Por último, Colapinto recordó una de las maniobras más tensas del inicio del Gran Premio, cuando logró esquivar a Liam Lawson en plena recta: “Estuve cerca de quedarme tirado ahí mismo. Por suerte pude seguir y terminar la carrera. Creo que tuve un poco de suerte y que los reflejos respondieron bien”, comentó entre risas el argentino, que ahora apunta a seguir evolucionando con el equipo en las próximas fechas.