Gines Gonzalez García, dijo que la cuarentena para todo el país "es posible, pero está lejana todavía"

Horas después de que la Organización Mundial de la Salud declarara al coronavirus como pandemia mundial, el ministro de Salud de la Nación, Gines González García, visitó la capital provincial. En ese sentido, señaló que "tal declaración está relacionada a la extensión geográfica en el mundo de una enfermedad" y brindó detalles sobre la situación en la Argentina.

En esa línea, aclaró que la declaración de pandemia del coronavirus no está vinculado a una "gravedad peor o distinta a la que tenía; simplemente adquirió una extensión mundial. La enfermedad se ha mundializado. Hoy tenemos más de cien países en esta situación".

En este contexto, el ministro informó que Argentina se encuentra en un "estadío inicial", situación que "permite aprovechar toda las experiencias que se están haciendo en otros países y que aporta la ciencia".

Ginés González García y Perotti.png El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, habló sobre la situación del coronavirus en la Argentina.

Resaltó que en los últimos días en Wuhan, ciudad China en donde se originó la enfermedad, se registraron "poquísimos casos y ninguno en el resto de China; país que siempre fue el que más tuvo. Esta una tendencia que venía dándose pero no con un descenso tan importante. ¿Es un comportamiento en el ciclo de la enfermedad? No lo sabemos, pero es bueno que en algún lugar del mundo -donde tuvo tanta difusión- haya disminuido de esta manera".

Insistió en observar la experiencia de otros países y escuchar a los profesionales, expertos y científicos locales. Al mismo tiempo, advirtió: "Es una enfermedad nueva. Lo que sabemos es que en el 80 por ciento de los casos no tiene consecuencias, ni necesita internación; pero hay un 20 por ciento de los casos que necesita internación; y de ese 20 por ciento, hay un cinco por ciento que pueden tener una complicación grave".

Gines González García dijo que "el tiempo que vamos ganando nos sirve para estar mejor preparados y que la ciencia siga desarrollando algunas medidas más efectivas que las que tenemos hasta ahora".

Pidió "tener mucho cuidado con los mayores de 65 años, más aun si padecen otra patología", y recalcó que las personas que vienen de viaje "más que ninguno tiene que cumplir con la cuarentena".

Consutado sobre si la Argentina podría tomar medidas similares a las de otros país, como es el caso de Italia en el cual se dicto una cuarentena en todo su territorio, dijo: "Es un estadío posible, está lejano todavía. Nosotros no desechamos ninguna medida. Es día a día, como lo dijimos desde el principio. Nosotros lo estábamos esperando, pero se nos anticipó; eso no quiere decir que no tengamos todo preparado, que no tengamos recursos, que no trabajemos desde el primer día con todas las provincias y la sociedad. El tiempo que ganemos es útil, porque nos sirve para estar mejor preparados".