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El 15 de Abril vuelve a latir: Unión regresa a casa tras casi cien días

Tras casi cien días de espera, el estadio 15 de Abril vuelve a latir con el regreso del equipo de Madelón ante Lanús y su gente.

Ovación

Por Ovación

5 de agosto 2026 · 16:23hs
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Unión vuelve al 15 de Abril después de casi cien días.

José Busiemi / UNO Santa Fe

Unión vuelve al 15 de Abril después de casi cien días.

El 15 de Abril vuelve a latir después de casi cien días de soledad. Unión volverá a encontrarse con su gente, con las tribunas llenas y el ritual del fútbol en Santa Fe. El equipo de Leonardo Carol Madelón regresará a casa para recibir a Lanús y ponerle fin a una larga espera desde aquel último partido ante Talleres.

El regreso a casa tendrá un significado especial para el Tatengue, que volverá a jugar como local después del último encuentro disputado el 2 de mayo frente a Talleres de Córdoba. Desde aquella jornada pasaron semanas de ausencia, con un estadio que quedó en silencio y aguardó por una nueva oportunidad de volver a vestirse de rojo y blanco.

Un reencuentro esperado con su gente

Más allá de los puntos en juego, el duelo ante Lanús representará una nueva conexión entre el equipo y sus hinchas. El 15 de Abril volverá a ser escenario de la ilusión, con una familia tatengue que espera acompañar el inicio de esta etapa bajo la conducción de Madelón.

El entrenador tendrá así su primer partido en casa en este segundo ciclo al frente de Unión, con el desafío de recuperar la identidad del equipo y fortalecer un vínculo que históricamente tuvo al estadio como uno de sus grandes protagonistas.

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Volver a hacerse fuerte en Santa Fe

La vuelta al hogar también aparece como una oportunidad deportiva. Unión buscará transformar el apoyo de su gente en energía para sumar puntos y comenzar a construir una campaña que le permita mirar hacia adelante con confianza.

Después de una larga espera, el 15 de Abril abrirá nuevamente sus puertas. La soledad quedará atrás y el estadio volverá a latir con la presencia de aquellos que hacen de cada partido una historia diferente: sus hinchas.

15 de Abril Unión regresar
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