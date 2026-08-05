Unión necesita volver a la victoria en el 15 de Abril

Unión intentará volver a la victoria en Santa Fe después de varios meses sin ganar ante su gente y con el objetivo de recuperar la confianza.

Unión buscará volver a la victoria en el 15 de Abril, un escenario donde necesita reencontrarse con las buenas sensaciones. El equipo de Leonardo Madelón intentará cortar una racha sin sumar de a 3 como local, que comenzó después del triunfo frente a Riestra por 2-0, el pasado 3 de abril, por la fecha 13 del Torneo Apertura.

Desde aquel encuentro ante Riestra, Unión no logró repetir una actuación que le permitiera sumar de a tres frente a sus hinchas. Cabe destacar que desde ese partido, jugo dos partidos de local, con una derrota y un empate. El primero cayó ante Newell's por 3-2 y el segundo partido fue empate ante talleres por 1-1.

La localía siempre fue uno de los puntos fuertes del equipo santafesino. El apoyo de su gente y la presión del estadio rojiblanco fueron históricamente factores importantes para inclinar partidos cerrados, pero en los últimos encuentros esa ventaja no pudo transformarse en resultados positivos.

Para Madelón, recuperar el funcionamiento en el 15 de Abril será una de las principales tareas. El entrenador deberá encontrar el equilibrio necesario para que el equipo vuelva a sentirse cómodo ante su público y pueda construir una base sólida desde casa.

Un nuevo desafío para recuperar la confianza

Más allá de los números, Unión necesita volver a generar una conexión con sus hinchas. Un triunfo como local puede significar un impulso anímico importante y convertirse en el punto de partida para una nueva etapa.

Con la conducción de Madelón, el Tatengue buscará cambiar la historia reciente y volver a celebrar junto a su gente, en un estadio que espera volver a vivir una noche de alegría.

Por eso este jueves, volverá después de casi cien días a reencontrarse con sus hinchas y es la clave que necesita Unión para agarrar confianza y afianzarse en el Torneo Clausura.