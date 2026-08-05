Confirmaron cuándo y dónde se definirá el campeón del Torneo Clausura 2026 en una final que promete emociones

Ya confirmaron que la definición del Clausura 2026 ya tiene escenario y fecha establecida: será en La Plata, donde dos equipos buscarán quedarse con el título.

La final del Torneo Clausura 2026 se disputará el sábado 12 de diciembre en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata, luego de la decisión tomada por el Comité Ejecutivo de la Liga Profesional. Solo queda definir el horario del encuentro decisivo.

La determinación se tomó durante una nueva reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional realizada en el predio de Ezeiza. Allí quedaron establecidos los detalles principales del partido que consagrará al próximo campeón del certamen.

El Estadio Único Diego Armando Maradona fue elegido como sede para albergar la gran final, en el marco del proyecto que busca transformar al escenario platense en un lugar estratégico para el fútbol argentino.

La cancha fue entregada a la Asociación del Fútbol Argentino para desarrollar un proceso de renovación y convertirla en la futura sede de las Selecciones Nacionales. Además, el plan contempla que pueda recibir encuentros destacados de distintas competencias.

El camino hacia el título ya tiene calendario

La etapa definitoria del Clausura 2026 también quedó diagramada. La fase de grupos comenzará el 26 de julio y finalizará el 8 de noviembre, dando paso a los playoffs que definirán a los candidatos al campeonato.

Los octavos de final se jugarán el 21 o 22 de noviembre, mientras que los cuartos de final están programados para el 28 o 29 del mismo mes. Las semifinales se disputarán el 5 o 6 de diciembre, antes de la gran cita en La Plata.

Con la fecha y el escenario confirmados, los equipos ya conocen el objetivo final: llegar al Estadio Único Diego Armando Maradona y pelear por la gloria del Clausura 2026.