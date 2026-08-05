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La Federal atrapó en Rosario a un prófugo investigado como presunto autor del homicidio de un sicario vinculado a Los Monos

El procedimiento fue realizado por pesquisas e investigadores del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA). El sospechoso, de 22 años, era buscado por el crimen de "El Chino" Figueroa, un reconocido sicario vinculado a la banda narcocriminal rosarina Los Monos.

Juan Trento

Por Juan Trento

5 de agosto 2026 · 17:19hs
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La Federal atrapó en Rosario a un prófugo investigado como presunto autor del homicidio de un sicario vinculado a Los Monos

La Federal atrapó en Rosario a un prófugo investigado como presunto autor del homicidio de un sicario vinculado a Los Monos

Este miércoles, en el marco de una investigación judicial y como parte del Plan Bandera impulsado para combatir el narcotráfico y el crimen organizado en Rosario, pesquisas e investigadores del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) detuvieron a un hombre de 22 años que permanecía prófugo y era investigado por su presunta participación en el homicidio de un hombre vinculado a la organización criminal conocida como Los Monos.

Investigación

La investigación se originó a partir de distintos procedimientos desarrollados entre noviembre de 2025 y abril de 2026, que permitieron desarticular una organización delictiva con base en el barrio La Lata, de la ciudad de Rosario. Según la pesquisa, el aprehendido también era investigado por sus presuntos vínculos con esa estructura criminal, una circunstancia que continúa bajo análisis de la Justicia.

La Federal atrapó en Rosario a un prófugo investigado como presunto autor del homicidio de un sicario vinculado a Los Monos

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Ubicado, sorprendido y aprehendido

Las tareas investigativas estuvieron a cargo de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales Rosario del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), con intervención de la Fiscalía de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación (MPA), a cargo del fiscal Diego Giro. Como resultado de las tareas de inteligencia, los investigadores localizaron al sospechoso cuando salía de un domicilio de Rosario. Luego de un seguimiento controlado, interceptaron el vehículo de alquiler en el que se trasladaba, junto a su tío y su pareja, en la intersección de Roca y bulevar 27 de Febrero, donde concretaron su aprehensión.

La Federal atrapó en Rosario a un prófugo investigado como presunto autor del homicidio de un sicario vinculado a Los Monos

La Federal atrapó en Rosario a un prófugo investigado como presunto autor del homicidio de un sicario vinculado a Los Monos

Allanamiento

Posteriormente, por orden del fiscal, los investigadores allanaron una vivienda vinculada con la causa, donde secuestraron documentación, un dispositivo de almacenamiento digital y otros elementos considerados de interés para la investigación.

Entre los objetos incautados también hallaron dos vasos plásticos con imágenes de Claudio Ariel "Pájaro" Cantero, señalado como histórico líder de la organización criminal Los Monos, quien fue asesinado a balazos en la madrugada del domingo 26 de mayo de 2013, en la vereda del boliche Infinity Night, en Villa Gobernador Gálvez. Ese crimen desató una escalada de violencia que marcó a Rosario durante más de una década.

El asesinato de "El Chino" Figueroa

La causa investiga el homicidio de Brian Nahuel "El Chino" Figueroa, un hombre al que la investigación judicial vincula con la organización criminal y con la barra brava del Club Atlético Newell's Old Boys, y que fue asesinado el 25 de julio de 2025 cuando circulaba al mando de su automóvil junto con su familia por las calles del barrio Hospitales de Rosario. Los sicarios que terminaron con su vida se desplazaban en una motocicleta Honda Tornado.

Atribución delictiva

Los investigadores informaron la novedad sobre el procedimiento a la Jefatura del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA), cuyos superiores hicieron lo propio con la Fiscalía de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación (MPA), a cargo del fiscal Diego Giro, quien ordenó que el aprehendido continuara privado de su libertad y quedara a disposición del Colegio de Jueces de Primera Instancia de Rosario, a cargo del juez Hernán Fernando Postma. En forma provisoria, la atribución delictiva fue calificada como homicidio, sin perjuicio de las restantes imputaciones que determine la Fiscalía.

Policía Federal Los Monos homicidio
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