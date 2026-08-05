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El lateral izquierdo, el puesto que Colón deberá analizar en profundidad

Colón enfrenta una situación que deberá resolver Iván Delfino: la dificultad que atraviesa la institución en la posición de lateral izquierdo.

Ovación

Por Ovación

5 de agosto 2026 · 17:50hs
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Colón y la preocupación por el puesto de lateral izquierdo.

Colón y la preocupación por el puesto de lateral izquierdo.

Colón vuelve a tener una cuestión pendiente dentro de su estructura futbolística. Desde hace varias temporadas, la posición de lateral izquierdo representa una dificultad para la institución, que no logra consolidar jugadores formados en sus divisiones inferiores y debió recurrir constantemente a incorporaciones externas para cubrir ese sector del campo.

Una posición que acumula nombres, pero pocas soluciones

Desde el descenso, el Sabalero utilizó una gran cantidad de futbolistas en el lateral izquierdo. En 2022 pasaron por ese puesto Juan Sánchez Miño, Nahuel Gallardo, Andrew Teuten y Rafael Delgado; en 2023 fueron Emmanuel Más, Delgado, Teuten y Agustín Ojeda; mientras que en 2024 aparecieron Teuten, Edhard Greising, Facundo Castet y Nicolás Fernández.

La tendencia continuó en los últimos años. Durante 2025 jugaron Facundo Castet, Conrado Ibarra, Nicolás Fernández y Brian Negro, mientras que en 2026 la lista estuvo integrada por Ibarra, Castet, Leandro Allende y Gabriel Risso Patrón.

El dato que expone el problema es que en todo este período solamente dos laterales izquierdos surgidos de las inferiores tuvieron participación en Primera: Conrado Ibarra, con 563 minutos en 2025 y 428 en 2026, y Agustín Ojeda, con 671 minutos durante 2022.

La falta de continuidad de futbolistas propios en una posición tan específica genera un llamado de atención para las áreas encargadas de la formación y el desarrollo de juveniles.

Delfino deberá reorganizar el sector ante posibles movimientos

Iván Delfino tendrá que analizar la conformación del plantel y encontrar una alternativa para un puesto que volvió a quedar bajo la lupa. La cantidad de incorporaciones realizadas en los últimos años no logró transformarse en una solución definitiva y ahora el cuerpo técnico deberá tomar decisiones. Lo positivo es que conoce a Facundo Castet y a Conrado Ibarra para poder potenciarlos.

Además, la posible salida de Leandro Allende obligaría a reacomodar las piezas dentro del equipo. Por el momento, desde la institución aguardan una oferta formal, ya que las conversaciones existentes son solamente de palabra y todavía no hay una propuesta concreta sobre la mesa.

Ante ese escenario, Colón deberá evaluar cómo afrontar el futuro inmediato de la posición. La búsqueda de equilibrio entre apostar por juveniles y sumar refuerzos será una de las tareas pendientes para una dirigencia que necesita encontrar respuestas en un sector que hace tiempo presenta dificultades.

Colón lateral izquierdo
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