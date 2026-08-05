Paolo Goltz y su primera experiencia como ayudante de campo

Paolo Goltz dejó atrás una extensa carrera como futbolista profesional el 4 de noviembre de 2025, cuando decidió poner punto final a su recorrido dentro de las canchas a los 39 años. Tras más de dos décadas de competencia, el ex defensor comenzó una nueva etapa en el fútbol, esta vez integrando el cuerpo técnico de Iván Delfino como ayudante de campo.

Su incorporación se dio por iniciativa de Iván Delfino, quien reveló que el contacto con el exzaguero venía gestándose desde hace tres meses y que no dudó en convocarlo cuando se abrió la posibilidad.

"Lo de Paolo viene ya de hace tiempo. Yo ya lo había hablado con él hace tres meses. Teníamos un par de posibilidades tras la salida de Estudiantes de Río Cuarto. En unos clubes de Primera División se me había liberado un cupo para un ayudante de campo y pensé enseguida en Paolo. Cuando lo llamé me dijo que le interesaba, se fue dando y lo sumamos al cuerpo técnico", contó el entrenador.

Para Delfino, la incorporación de Paolo Goltz representa un aporte importante para el cuerpo técnico por la experiencia que acumuló durante su extensa carrera como futbolista profesional. Su recorrido por clubes de primer nivel y el conocimiento del juego le permiten ofrecer una mirada valiosa tanto en los aspectos tácticos como en la gestión del grupo. Además, la escasa diferencia de edad con muchos de los integrantes del plantel favorece una comunicación más cercana, genera confianza y puede convertirse en un nexo clave entre los jugadores y el cuerpo técnico.

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Una trayectoria marcada por el liderazgo

El último tramo de la carrera de Goltz como futbolista estuvo marcado por su compromiso con Colón, donde atravesó momentos de gran exigencia. Después de sufrir diferentes lesiones y afrontar el duro golpe del descenso a la Primera Nacional, decidió continuar en el club pese al cambio de dirigencia y a la salida de varios referentes del plantel.

En ese contexto, el experimentado defensor fue una pieza importante dentro del equipo. Disputó 136 partidos con la camiseta rojinegra y convirtió dos goles, frente a Aldosivi de Mar del Plata y Nueva Chicago, dejando una huella por su liderazgo y experiencia.

La carrera de Goltz comenzó en Huracán y continuó en Lanús, donde fue protagonista de la histórica conquista de la Copa Sudamericana 2013. Más tarde defendió los colores del América de México, club con el que obtuvo un campeonato en 2014, y de Boca Juniors, donde sumó dos títulos locales y una Supercopa. También vistió la camiseta de Gimnasia y Esgrima La Plata antes de arribar a Colón.

Entre los logros más destacados de su trayectoria se destaca la obtención de la Copa de la Liga Profesional 2021 con Colón y de esa esa fue participe del logro máximo del club.

Ahora, alejado de la competencia dentro del campo de juego, Paolo Goltz inicia un nuevo desafío desde el banco de suplentes. Su primera experiencia como ayudante de campo representa el comienzo de una etapa en la que buscará trasladar toda la experiencia acumulada durante su exitosa carrera como futbolista al trabajo diario de un cuerpo técnico. Su debut como ayudante de campo será este domingo cuando Colón enfrente a San Telmo, este domingo 9 de agosto a partir de las 15.30 horas, en el estadio Brigadier López.