Iván Delfino y un objetivo: el ascenso

Iván Delfino inició su segundo ciclo en Colón con un objetivo claro: llevar al Sabalero al ascenso. Con 13 fechas por delante, no hay margen para fallar.

Con 13 partidos por disputar, Iván Delfino afronta un nuevo desafío al frente de Colón. El entrenador buscará hacer valer su experiencia como especialista en ascensos para reencauzar al Sabalero y mantener intactas las chances de pelear por el regreso a la máxima categoría del fútbol argentino.

La vuelta de Iván Delfino representa mucho más que un simple cambio de entrenador. El técnico inicia un nuevo ciclo en Colón con la responsabilidad de enderezar el rumbo de un equipo que todavía tiene posibilidades de pelear por el ascenso, pero que ya no dispone de margen para dejar puntos en el camino.

Por delante aparecen 13 encuentros que marcarán el destino del Sabalero en la fase regular de la Primera Nacional. Serán 39 unidades en juego que definirán la posición final del equipo y las chances de seguir en carrera por el gran objetivo de la temporada.

De esos compromisos, siete serán en el estadio Brigadier López, donde Colón recibirá a San Telmo, Patronato, Deportivo Morón, Los Andes, Estudiantes de Buenos Aires, Almirante Brown y Defensores de Belgrano. Los otros seis los disputará fuera de Santa Fe frente a San Miguel, Racing de Córdoba, Godoy Cruz, All Boys, Mitre y Bolívar.

Un entrenador que también pone en juego su prestigio

El desafío no solo involucra a Colón. También será una prueba importante para Iván Delfino, un entrenador que construyó gran parte de su carrera siendo identificado como un especialista en conseguir ascensos y llevar a sus equipos a cumplir objetivos deportivos exigentes.

En este segundo ciclo, la exigencia será aún mayor. El entrenador llega con el conocimiento del club y con el respaldo de sus antecedentes, pero el contexto obliga a obtener resultados de inmediato. No habrá tiempo para largos procesos ni para una etapa de adaptación: cada fecha tendrá el valor de una final y cada punto puede resultar determinante en la lucha por ingresar a la pelea grande.

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Delfino sabe que el margen de error prácticamente desapareció. Si logra levantar el rendimiento del equipo y conducirlo a los puestos de definición, reforzará una vez más la imagen que lo acompaña desde hace años como un técnico capaz de conducir equipos hacia el ascenso.

El regreso de Iván Delfino no admite tiempos de espera. Colón apostó por un entrenador que ya demostró saber conducir equipos hacia el ascenso, pero esta vez tendrá apenas 13 partidos para confirmar esa reputación. Cada fecha será una prueba y cada resultado puede acercar o alejar al Sabalero de su objetivo. El desafío es tan grande como la responsabilidad: devolver a Colón a la pelea y demostrar que su segundo ciclo puede tener un final diferente al primero.