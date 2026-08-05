Rosario Central acelera por Chimy Ávila y busca ganarle la pulseada a Boca por el delantero

Rosario Central avanzó en las conversaciones por Ezequiel Ávila, quien quedó libre de Betis y también aparece como una de las prioridades del mercado de Boca

Central comenzó a moverse con firmeza en el mercado de pases y puso sus ojos en Ezequiel Ávila. El delantero argentino, recientemente desvinculado del Betis, es seguido de cerca por Boca, aunque el Canalla ya inició contactos para intentar quedarse con un refuerzo que podría transformarse en una incorporación de alto impacto.

La dirigencia de Rosario Central mantiene conversaciones con el entorno del atacante y confía en que el vínculo emocional pueda jugar a favor. El Chimy es reconocido hincha del club rosarino y una posible vuelta a sus raíces aparece como una alternativa que seduce al jugador.

Además, en Arroyito existe otro motivo de peso: la posibilidad de compartir plantel con su hermano Gastón Ávila, defensor del equipo dirigido por Jorge Almirón. Desde el club entienden que ese aspecto puede inclinar la balanza en una negociación que también tiene a Boca como protagonista.

Central pretende reforzar su zona ofensiva y considera al delantero una pieza ideal para elevar la competencia interna. La búsqueda responde a la necesidad de sumar experiencia y jerarquía en un sector donde actualmente cuenta con pocas variantes.

Boca también pelea por un delantero de jerarquía

El Xeneize no se retiró del mercado y continúa analizando alternativas para sumar otro atacante de peso. Luego de acordar la llegada de Enner Valencia, la dirigencia mantiene el interés por Ávila y evalúa avanzar en las negociaciones.

La disputa por el delantero promete intensificarse en los próximos días. Mientras Boca apuesta por su proyecto deportivo, Central busca convencerlo desde el sentimiento y la posibilidad de volver a vestir la camiseta del club que siempre manifestó querer.

En Rosario saben que deberán moverse rápido para evitar que el atacante termine en La Bombonera. La carrera por el Chimy Ávila ya comenzó y ambos clubes argentinos quieren quedarse con uno de los nombres más buscados del mercado.