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Homenaje a Messi: el emotivo detalle que tendrá el Monumental

River dispuso que los monitores de los pasillos y del anillo del estadio exhiban los mejores goles de Lionel Messi durante el partido ante Benín.

Ovación

Por Ovación

6 de octubre 2026 · 11:02hs
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Homenaje a Messi: el emotivo detalle que tendrá el Monumental

La última función de Lionel Messi con la camiseta de la Selección argentina contará con un detalle emotivo en los rincones del estadio Monumental.

De cara al encuentro de este martes frente a Benín, las autoridades de River resolvieron alterar el contenido habitual de las pantallas que se encuentran en los pasillos internos del anillo de la cancha para proyectar un material exclusivo con las mejores conquistas del diez argentino.

La iniciativa audiovisual, pensada para acompañar el ingreso del público al recinto, comenzará a emitirse desde las 16 horas, momento en el que se abrirán las puertas de los accesos generales, cuatro horas antes de que comience el partido.

De este modo, los pasillos que suelen reflejar postales de la historia millonaria se teñirán por completo de celeste y blanco para homenajear al astro rosarino.

El homenaje de River para Lionel Messi

El homenaje en las pantallas repasará los mejores momentos de una carrera internacional sin precedentes iniciada en agosto de 2005. A lo largo de más de dos décadas, Messi construyó marcas difíciles de equiparar: encabezó la tabla histórica de la Selección argentina con 125 festejos y 68 asistencias en 207 partidos oficiales, superando por amplio margen la marca previa de Gabriel Omar Batistuta (54 gritos) y adueñándose del récord absoluto de cotejos disputados.

El recorrido por las imágenes pondrá en valor los trofeos que tuvo el jugador del Inter Miami con la camiseta del combinado nacional, que incluye la conquista de la Copa América 2021 y 2024, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022, además de las consagraciones formativas en el Mundial Sub 20 de 2005 y los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.

Messi Monumental River
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