El entrenador de la Selección argentina aseguró que imagina al capitán jugando más allá de 2030 y, entre risas, le abrió una puerta para sumarse a su equipo de trabajo.

Lionel Scaloni volvió a referirse al futuro de Lionel Messi y sorprendió con una invitación durante la conferencia previa al amistoso ante Costa Rica. El entrenador de la Selección argentina imaginó que el capitán seguirá jugando más allá de 2030 y, entre bromas, deslizó la posibilidad de incorporarlo a su cuerpo técnico cuando llegue el momento del próximo ciclo mundialista.

LEER MÁS: La Selección argentina modificó su cronograma antes del último partido del año ante Costa Rica

La particular respuesta de Scaloni sobre el futuro de Messi

En la conferencia de prensa previa al encuentro frente a Costa Rica, el entrenador fue consultado sobre la posibilidad de que el rosarino se sume al cuerpo técnico de la Albiceleste pensando en el Mundial 2030. Sin embargo, antes de imaginarlo en una función diferente, Scaloni manifestó su deseo de que continúe dentro de una cancha.

"Yo creo que va a seguir jugando, más allá del 2030 va a seguir. Ojalá siga hasta que pueda. Ahora que no está Walter (Samuel), que venga", respondió entre risas.

La declaración tuvo un tono distendido y no representa una confirmación sobre una futura incorporación del capitán al equipo de trabajo. De todas maneras, dejó en evidencia el vínculo y la consideración que el entrenador mantiene con quien fue una de las principales figuras de su ciclo.

Scaloni también habló de Uruguay y del camino de la Selección

Durante el contacto con los medios, el técnico también analizó la caída por 2-1 frente a Uruguay en la Bombonera. Aunque reconoció el resultado adverso, destacó algunos pasajes del rendimiento argentino y explicó que el desarrollo cambió rápidamente después del descanso.

"Contra Uruguay el equipo hizo un buen partido, estamos tranquilos. El primer tiempo fue bueno, tuvimos situaciones. En el entretiempo quisimos probar y en cinco minutos nos hicieron dos goles y el partido se empezó a desvirtuar, pero el equipo siguió intentando", sostuvo.

En relación con el compromiso ante Costa Rica, adelantó que mantendrá una estructura similar y descartó modificaciones importantes en el planteo: "Mañana vamos a jugar más o menos de la misma manera, no vamos a cambiar el sistema". También valoró al rival: "El rival de mañana es importante y juega bien".

Por otra parte, Scaloni explicó que su prioridad para esta etapa pasa por sostener el nivel competitivo y encontrar nuevos futbolistas comprometidos con la camiseta argentina. "No me puse ningún objetivo, la idea es seguir compitiendo", afirmó.

"El objetivo es seguir encontrando ese tipo de jugador que mantenga ese fuego por venir a la Selección. Creo que eso va a seguir estando", agregó. Además, remarcó el papel de los referentes para acompañar a los más jóvenes: "Intentamos ir metiendo jugadores, que el momento sea positivo para ellos. Y los grandes que tenemos en el plantel marcan el camino".

Finalmente, insistió en que el seleccionado debe enfocarse en su propio crecimiento: "Sabemos muy bien que, más allá de los rivales, también tenemos que trabajar en nosotros; entonces se trata de seguir haciendo nuestro camino y poder desplegar nuestro fútbol".