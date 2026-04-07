Uno Santa Fe | Información General | Luna

Concluyó la primera misión tripulada que orbitó la Luna tras más de 50 años: lo más destacado

La tripulación de Artemis II compartirá sus observaciones con el equipo científico lunar este martes

7 de abril 2026 · 09:43hs
La tripulación de Artemis II compartirá sus observaciones con el equipo científico lunar este martes

gentileza

La tripulación de Artemis II compartirá sus observaciones con el equipo científico lunar este martes

Tras concluir un histórico sobrevuelo lunar de siete horas que marcó el primer regreso de la humanidad a la Luna desde el Apolo 17 en 1972 y capturó imágenes de la cara oculta del satélite natural de la Tierra, la tripulación de Artemis II, compartirá sus observaciones con el equipo científico lunar este martes.

Luego del periodo de observación lunar del lunes, los astronautas recibieron las felicitaciones del presidente estadounidense, Donald Trump, en una conversación en directo que se emitió como parte de la cobertura de la NASA. Además, hablaron con el administrador de la NASA, Jared Isaacman, y respondieron preguntas de las redes sociales, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

Embed

Récord de la mayor distancia desde la Tierra

Los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto con el astronauta de la CSA (Agencia Espacial Canadiense) Jeremy Hansen, establecieron el récord de la mayor distancia desde la Tierra recorrida por un ser humano, superando la distancia de 248.655 millas del Apolo 13.

Durante una pérdida de señal planificada de 40 minutos, mientras Orión pasaba detrás de la Luna, la nave espacial y su tripulación alcanzaron su punto más cercano a la superficie a las 20:00 (hora de Argentina), volando a unos 6500 kilómetros de altura. Dos minutos después, la tripulación llegó a la distancia máxima de la misión desde la Tierra, a 405.000 kilómetros, estableciendo un nuevo récord para los vuelos espaciales tripulados.

crateres luna
Cráteres de la Luna

Cráteres de la Luna

La cara oculta de la Luna

Mientras sobrevolaban la cara oculta de la Luna, la tripulación fotografió y describió accidentes geográficos, como cráteres de impacto, antiguas coladas de lava, y grietas y crestas superficiales.

También observaron diferencias de color, brillo y textura, que proporcionan pistas para que los científicos comprendan la composición y la historia de la superficie lunar. La tripulación presenció una puesta de sol (el momento en que la Tierra se oculta tras el horizonte lunar) mientras la nave Orión se situaba detrás de la Luna, y un amanecer (cuando la nave espacial emergía del borde opuesto de la Luna).

Eclipse solar

Cuando finalizó el período de observación lunar, la tripulación presenció un eclipse solar de casi una hora de duración, cuando la nave espacial, la Luna y el Sol se alinearon.

Con una Luna prácticamente oscurecida, la tripulación analizó la corona solar —la atmósfera más externa del Sol— tal como aparecía en el borde lunar.

Durante el eclipse, la tripulación tuvo la oportunidad de observar algunos fenómenos poco comunes que solo son visibles en la parte no iluminada de la Luna. Informaron de seis destellos de luz producidos por meteoroides que impactaron la superficie lunar a miles de kilómetros por hora.

La tripulación compartirá sus observaciones con el equipo científico lunar este martes 7 de abril, en una conferencia que se transmitirá en directo a través de la NASA.

• LEER MÁS: Histórico: despegó Artemis II, la primera misión tripulada de la Nasa que orbitará la Luna luego de más de 50 años

Luna Artemis II
Noticias relacionadas
Orión, del programa Artemis II se halla orbitando la Luna

Artemis II finalizó la maniobra de ascenso en el perigeo

Artemis II: se produjo una avería en el inodoro de la nave Orion, rumbo a la Luna

Artemis II: la tripulación reportó un problema con el inodoro de la nave espacial Orión

historico: despego artemis ii, la primera mision tripulada de la nasa que orbitara la luna luego de mas de 50 anos

Histórico: despegó Artemis II, la primera misión tripulada de la Nasa que orbitará la Luna luego de más de 50 años

La nueva misión espacial de la Nasa a la Luna, esta vez va con una mascota espcial Rice

Artemis II: rumbo a la Luna con un tripulante muy especial llamado "Rise"

Lo último

Patronato oficializó la salida de Rubén Darío Forestello como DT

Patronato oficializó la salida de Rubén Darío Forestello como DT

Barracas Central tendrá su bautismo internacional recibiendo a Vasco da Gama

Barracas Central tendrá su bautismo internacional recibiendo a Vasco da Gama

Tigre inicia su camino en la Copa Sudamericana visitando a Alianza Atlético

Tigre inicia su camino en la Copa Sudamericana visitando a Alianza Atlético

Último Momento
Patronato oficializó la salida de Rubén Darío Forestello como DT

Patronato oficializó la salida de Rubén Darío Forestello como DT

Barracas Central tendrá su bautismo internacional recibiendo a Vasco da Gama

Barracas Central tendrá su bautismo internacional recibiendo a Vasco da Gama

Tigre inicia su camino en la Copa Sudamericana visitando a Alianza Atlético

Tigre inicia su camino en la Copa Sudamericana visitando a Alianza Atlético

Etcheverry venció a Dimitrov para avanzar en el Masters 1000 de Montecarlo

Etcheverry venció a Dimitrov para avanzar en el Masters 1000 de Montecarlo

Gimnasia y Tiro de Salta y Chaco For Ever presentaron a sus nuevos entrenadores

Gimnasia y Tiro de Salta y Chaco For Ever presentaron a sus nuevos entrenadores

Ovación
Una nadadora de Unión se prepara para competir en España e Italia

Una nadadora de Unión se prepara para competir en España e Italia

Se viene un gran festival boxístico en el Centro Gallego de Santa Fe

Se viene un gran festival boxístico en el Centro Gallego de Santa Fe

Se realizó la presentación de la Copa Santa Fe de Mamis Hockey

Se realizó la presentación de la Copa Santa Fe de Mamis Hockey

Comienza la gran ilusión de Boca en la Copa Libertadores

Comienza la gran ilusión de Boca en la Copa Libertadores

Tigre inicia su camino en la Copa Sudamericana visitando a Alianza Atlético

Tigre inicia su camino en la Copa Sudamericana visitando a Alianza Atlético

Policiales
Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Cayeron los viajes fantasma: detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayeron los "viajes fantasma": detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Escenario
El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

Últimas entradas con descuento para Ciro y Los Persas en Santa Fe

Últimas entradas con descuento para Ciro y Los Persas en Santa Fe

La H No Murió en Santa Fe

La H No Murió en Santa Fe

Raúl Cottone presenta la muestra fotográfica Hombres sin rostro - Sombras

Raúl Cottone presenta la muestra fotográfica "Hombres sin rostro - Sombras"

Bendecida & Rarezas presenta el más completo homenaje a héroes del Silencio y Enrique Bunbury

Bendecida & Rarezas presenta el más completo homenaje a héroes del Silencio y Enrique Bunbury