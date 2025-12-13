Ahogamientos infantiles: la supervisión adulta, la principal herramienta para prevenir tragedias

Con la llegada del calor, pediatras advierten que la mayoría de los accidentes acuáticos son totalmente prevenibles

Con el inicio de la temporada estival , el uso de piletas, ríos y playas vuelve a instalar una alarma que se repite año tras año: en Argentina muere un niño o niña menor de 5 años por ahogamiento cada siete días . Así lo advirtió el doctor Nicolás Morello , pediatra y vicepresidente primero de la delegación Litoral de la Sociedad Argentina de Pediatría .

El especialista remarcó que se trata de una de las principales causas de muerte no intencional en la infancia , y subrayó que en la mayoría de los casos son hechos absolutamente evitables .

El ahogamiento, una tragedia prevenible

“El ahogamiento hoy es la segunda causa de muerte no intencional en niños, después de los siniestros viales”, explicó Mórelo a los micrófonos de LT10. Según detalló, el mayor riesgo se concentra en menores de 5 años, quienes no perciben el peligro, por lo que dependen exclusivamente de la supervisión adulta.

“El problema es que muchas veces los adultos subestimamos el riesgo. Los chicos no entienden que el agua puede ser peligrosa”, señaló el pediatra.

Además, advirtió que los accidentes no ocurren únicamente en ríos o piletas: también pueden darse dentro del hogar, incluso en baldes con agua, bañeras o recipientes descubiertos.

La supervisión directa, clave para salvar vidas

Uno de los conceptos centrales que dejó el especialista es la necesidad de una observación directa y permanente cuando un niño está cerca de cualquier espejo de agua.

“No alcanza con ‘mirarlo de lejos’ o creer que otro adulto está atento. La supervisión debe ser individualizada”, explicó Mórelo, quien alertó sobre el riesgo habitual en reuniones familiares o espacios compartidos.

“Cuando todos creen que alguien lo está mirando, en realidad nadie se hace responsable. Y el ahogamiento ocurre en segundos”, remarcó.

Piletas seguras: qué medidas son obligatorias

Desde la Sociedad Argentina de Pediatría insistieron en la necesidad de cumplir con medidas de seguridad estructurales, especialmente en piletas domiciliarias:

Cercos perimetrales de al menos 1,30 metros de altura

Rejas sin travesaños horizontales , para evitar que los niños trepen

, para evitar que los niños trepen Puertas con cierre seguro

Pisos antideslizantes

Acceso restringido cuando no hay adultos presentes

“El cerco salva vidas”, enfatizó el pediatra.

Natación, flotadores y una advertencia clave

Si bien la estimulación acuática y la enseñanza de natación son positivas, Mórelo aclaró que no reemplazan la supervisión. “Un niño no adquiere una verdadera habilidad para nadar antes de los 4 a 7 años. Haber ido a natación no habilita a dejarlo solo”, sostuvo.

También advirtió que los únicos elementos homologados de seguridad son los chalecos salvavidas. Los flotadores, bracitos y otros accesorios no previenen el ahogamiento.

RCP: saber qué hacer puede marcar la diferencia

Otro punto clave es la capacitación en Reanimación Cardiopulmonar (RCP). Según el especialista, cualquier persona a cargo de niños debería saber cómo actuar ante una emergencia.

“Cada minuto cuenta. La RCP puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte, o evitar secuelas neurológicas graves”, explicó.

Secuelas que pueden ser devastadoras

Mórelo alertó que el ahogamiento no siempre termina en muerte, pero puede dejar consecuencias irreversibles:

Daño neurológico severo

Parálisis cerebral

Necesidad de traqueotomía o gastrostomía

Internaciones prolongadas

“Es una tragedia para el niño y para toda la familia”, lamentó.

Conciencia y responsabilidad adulta

Finalmente, el pediatra remarcó que la prevención de lesiones infantiles debe abordarse con la misma seriedad que la vacunación o el uso de sistemas de retención infantil en autos.

“Estamos hablando de responsabilidad adulta. No se puede prohibir que un chico vaya a una pileta, pero sí podemos cuidarlo mejor”, concluyó.