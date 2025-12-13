Uno Santa Fe | Información General | Horóscopo

Horóscopo: predicciones signo por signo

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este sábado 13 de diciembre

13 de diciembre 2025 · 15:33hs
Horóscopo del sábado 13 de diciembre de 2025

Aries (21/3 al 19/4)

Día ideal para resolver pendientes y ordenar tu espacio personal. Una noticia inesperada podría mejorar tu ánimo. Evitá discusiones impulsivas.

Tauro (20/4 al 20/5)

La energía del día te impulsa a buscar tranquilidad. Buen momento para disfrutar de un plan casero o conectar con alguien especial. Cuidá tus gastos.

Géminis (21/5 al 20/6)

La comunicación fluye y te abre puertas. Conversaciones importantes aportan claridad. No dejes pasar una oportunidad laboral o creativa.

Cáncer (21/6 al 22/7)

Podrías sentirte más sensible de lo habitual. Buscá apoyo en tu círculo cercano. Un gesto afectuoso te devuelve la estabilidad emocional.

Leo (23/7 al 22/8)

Sábado con mucha energía. Excelente para actividades al aire libre o para avanzar con un proyecto personal. Evitá imponer tu opinión.

Virgo (23/8 al 22/9)

Una jornada introspectiva que te ayuda a reorganizar prioridades. Es un buen día para el descanso mental y para ordenar cuentas.

Libra (23/9 al 22/10)

Te rodea un clima social favorable. Reencuentros y charlas que te renuevan. En el amor, algo comienza a encajar mejor.

Escorpio (23/10 al 21/11)

Toma forma una decisión importante. No es momento de dudar: confiá en tu intuición. Evitá tensiones con personas del entorno laboral.

Sagitario (22/11 al 21/12)

La energía del día te favorece. Buen humor, creatividad y ganas de moverte. Un plan inesperado podría volverse el highlight del día.

Capricornio (22/12 al 19/1)

Momento ideal para cerrar temas económicos o laborales. Evitá sobrecargar tu agenda. En lo emocional, necesitás más calma.

Acuario (20/1 al 18/2)

Día propicio para innovar o cambiar rutinas. Una conversación te hace ver algo desde otra perspectiva. Buenas noticias familiares.__IP__

Piscis (19/2 al 20/3)

Tu intuición está elevada. Aprovechá para avanzar en cuestiones emocionales o creativas. Cuidá tu energía y rodeate de personas que sumen.

