Alerta hinchas: Estados Unidos prohibirá el ingreso de "antisemitas" al Mundial 2026 y vigilará las redes

El Gobierno de Estados Unidos prohibirá la entrada al Mundial 2026 a quienes consideren que tengan un historial antisemita en las redes sociales

Aunque el Mundial de Fútbol de 2026 en Estados Unidos aún no comenzó –se disputará entre el 11 y 19 de julio– , ya se registraron discordias y escándalos. Por un lado, la Fifa decidió avalar que el equipo de Irán clasificado en el Grupo G juegue en el suelo estadounidense pese a la guerra.

Por otro, porque se conoció que el gobierno de Donald Trump implementará controles de vigilancia digital sobre los discursos de odio contra la comunidad judía para impedir el ingreso de personas antisemitas a la Copa del Mundo.

En medio de un trasfondo internacional marcados por la islamofobia y el antisemitismo a raíz de los frentes de guerra abiertos y los atentados, la administración de Trump prohibirá la asistencia al Mundial 2026 a quienes promuevan el antisemitismo o difundan discursos de odio contra la colectividad judía, según lo anunció el rabino Yehuda Kaploun, enviado estadounidense para la lucha contra el antisemitismo.

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“El presidente y el secretario de Estado han dejado bien claro que quienes desean sembrar la discordia en este país no son bienvenidos”, declaró Kaploun a la Agencia Telegráfica Judía el viernes. “Quienes pretenden traer su odio y antisemitismo a Estados Unidos no son bienvenidos. Entrar en este país es un privilegio, no un derecho”, sentenció el funcionario estadounidense, quien añadió que el gobierno estadounidense prohibirá la entrada al Mundial de personas acusadas de fomentar el antisemitismo.

Kaploun declaró en una conferencia de la Asociación Judía Europea en Bruselas que Estados Unidos estaba "exigiendo responsabilidades a los países por los ministros que dicen ciertas cosas, y a estos no se les permite entrar al país", en una indirecta a varios líderes europeos, como el presidente español Pedro Sánchez y la primera ministra italiana Giorgia Meloni, quienes han acusado a Israel de llevar a cabo crímenes de guerra en Gaza y Líbano, de “cruzar una línea roja” e, incluso, han llegado a amenazar con romper tratados con Tel Aviv por ello.

"En cualquier caso, venir a Estados Unidos es un privilegio, no un derecho, y a todos se les juzga por asegurarse de que, al venir a este país, no vayan a fomentar el odio"

Tras estas declaraciones en Bruselas, la agencia de noticias Euractiv, medio centrado en la Unión Europea (UE), aseguró que Estados Unidos impondría una prohibición específica de entrada al Mundial 2026 a ciertos políticos europeos. Sin embargo, Kaploun desestimó el informe, al afirmar que “cada persona es juzgada individualmente” y señalar que “hay personas que promueven el antisemitismo, ya sea de derecha o de izquierda”.

Senado de EE. UU. extiende el programa de vigilancia mundial que parece espionaje

El Senado de Estados Unidos extendió el controversial programa de vigilancia que permite a varias agencias de espionaje recopilar y analizar grandes cantidades de comunicaciones internacionales sin una orden judicial.

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La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó una prórroga hasta el 30 de abril de la Sección 702 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (Foreign Intelligence Surveillance Act), que es un cuestionado programa de vigilancia que permite al gobierno estadounidense recopilar información sobre extranjeros cuando esas comunicaciones pasan por infraestructura de empresas estadounidenses (Google, Meta, Microsoft, etc.). En una sesión pasada la medianoche del jueves, después de que legisladores republicanos se rebelaran y se negaran a respaldar el pedido del presidente Trump de una prorróga más larga, se extendió en Estados Unidos hasta fines de abril el polémico programa de vigilancia, el cual expiraba este lunes, utilizado por las agencias CIA, el FBI y el NSA para monitorear y recopilar información de extranjeros sin autorización judicial.

La polémica Sección 702 de la FISA, que se prorrogó hasta el 30 de abril, autoriza a las agencias gubernamentales, como la CIA, la Agencia de Seguridad Nacional y el FBI, a receptar comunicaciones y correspondencia de personas no estadounidenses que se encuentran fuera del país, permitiendo examinar minuciosamente sus llamadas, mensajes de texto y correos electrónicos, sin orden judicial.

De acuerdo con los detractores, entre los que hay varios políticos republicanos, en Estados Unidos se usó esta legislación durante el Gobierno de Biden y el primer mandato de Trump para que el FBI busque información relacionada con el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021, ligado al trumpismo, y las protestas por la justicia racial de 2020. El presidente Trump, que alguna vez denunció públicamente haber sido supuestamente objeto de espionaje durante el gobierno demócrata, está a favor de esta legislación, ya que argumenta que salva vidas porque puede prever el movimiento de extranjeros hostiles que representen una amenaza para la seguridad nacional. Mientras tanto, los detractores de dicha Sección 702 manifiestan que podría ser usada como una forma de espionaje y seguimiento de extranjeros que critiquen el statu quo estadounidense o se coloquen en la vereda de enfrente de la Casa Blanca. "En una publicación en Truth Social, Trump afirmó que se utilizó una disposición diferente de la FISA para espiar su campaña de 2016, pero que apoyaba la renovación de la Sección 702 a pesar de sus recelos ante la posibilidad de que sus adversarios políticos pudieran usar partes de la ley en su contra en el futuro. Instó a los legisladores a extender el programa de vigilancia extranjera por 18 meses más", comenta la agencia de noticias The Asociated Press.

La polémica Sección 702 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera de Estados Unidos

Qué autoriza directamente: permite la recolección de comunicaciones privadas de extranjeros fuera de EE. UU. cuando esas comunicaciones pasan por infraestructura de empresas estadounidenses (Google, Meta, Microsoft, etc.).

Qué tipo de datos incluye

Correos electrónicos

Mensajes privados

Llamadas o registros de comunicación

Mensajes en apps o servicios digitales

Contenido en plataformas si es parte de una comunicación privada

Redes sociales: Sí pueden entrar si se trata de mensajes privados o comunicaciones, no tanto publicaciones públicas.

“Posteos” públicos: En general, lo que es público en redes sociales no requiere la Sección 702, porque ya es información abierta. Eso se analiza con otras herramientas de inteligencia (recolección abierta u OSINT).

Punto clave del debate: el problema polémico no es tanto el “espionaje de posteos”, sino la posibilidad de que: