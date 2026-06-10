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Becas Progresar: qué son, quiénes pueden cobrarlas y cuándo se abonan en junio

Ansés habilitó cómo verificar si existe una liquidación vinculada al programa. Algunos estudiantes recibirán pagos de sus becas retroactivos de hasta $105.000

10 de junio 2026 · 11:10hs
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Becas Progresar: qué son

Becas Progresar: qué son, quiénes pueden cobrarlas y cuándo se abonan en junio

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés) comenzará con el pago de las Becas Progresar correspondientes a junio de 2026. El programa, que depende de la Secretaría de Educación y forma parte de las políticas de asistencia para estudiantes, mantiene este mes una particularidad: algunos beneficiarios cobrarán también montos retroactivos acumulados de meses anteriores.

Ante las consultas de los estudiantes, el organismo actualizó la información disponible en la Certificación Negativa, una herramienta que permite verificar si una persona registra una liquidación asociada a las Becas Progresar.

Los interesados pueden realizar la consulta a través de la Certificación Negativa de Ansés. Para ello, deben ingresar al servicio online, seleccionar un período comprendido entre mayo y junio de 2026 y generar el comprobante correspondiente.

Una vez obtenido el certificado, deberán revisar los datos incluidos en el documento. Si aparece la leyenda "Registra Liquidaciones de PROGRESAR", significa que el sistema detectó una liquidación vinculada al programa educativo.

Esta información suele ser utilizada por los beneficiarios para anticipar si existe un pago en proceso. Sin embargo, la aparición de esa referencia no implica necesariamente que el dinero ya esté acreditado ni confirma una fecha de cobro inmediata.

Por ese motivo, la entidad recomienda complementar la consulta con la información disponible en los canales oficiales del programa Progresar y del Ministerio de Capital Humano.

Quiénes cobrarán retroactivos en junio

Durante este mes, algunos estudiantes recibirán un pago superior al habitual debido a la acreditación de cuotas acumuladas correspondientes a marzo, abril y mayo.

La situación alcanza principalmente a quienes obtuvieron la aprobación de su solicitud después de las primeras liquidaciones del año. Una vez que el sistema confirmó su condición de admitidos, comenzaron a incorporarse al esquema de pagos.

Como consecuencia, los beneficiarios que cobran el monto completo percibirán en junio un retroactivo de $105.000, correspondiente a tres cuotas de $35.000 cada una.

En tanto, quienes se encuentran alcanzados por la retención de 20% recibirán un acumulado de $84.000, equivalente a tres cuotas netas de $28.000.

LEER MÁS: Desde este lunes se puede solicitar la beca educativa de $100.000 en Santa Fe

Cuánto pagan las Becas Progresar en junio de 2026

El Ministerio de Capital Humano confirmó que las Becas Progresar no registrarán aumentos durante este período.

De esta manera, el monto mensual continúa en $35.000 para los estudiantes que integran las distintas líneas del programa. En los casos en que se aplica la retención del 20%, el pago mensual efectivo asciende a $28.000.

Las becas continúan divididas en las modalidades Progresar Obligatorio, Progresar Superior y Progresar Trabajo.

Qué beneficios son compatibles con las Becas Progresar

La normativa vigente establece que los estudiantes pueden cobrar las Becas Progresar junto con otras prestaciones sociales.

Entre los beneficios compatibles se encuentran la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo, la Tarjeta Alimentar, distintos programas sociales nacionales, becas académicas y de investigación, así como las pensiones no contributivas por discapacidad.

La compatibilidad busca garantizar que los estudiantes puedan sostener su trayectoria educativa sin perder el acceso a otras herramientas de asistencia estatal.

Calendario de pago de las Becas Progresar en junio

Ansés dispuso el cronograma de pagos según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI):

  • DNI terminados en 0 y 1, el miércoles 10 de junio
  • DNI terminados en 2 y 3, el jueves 11 de junio
  • DNI terminados en 4 y 5, el viernes 12 de junio
  • DNI terminados en 6 y 7, el martes 16 de junio
  • DNI terminados en 8 y 9, el miércoles 17 de junio

Los depósitos se acreditan de manera automática y no requieren la realización de trámites adicionales en las oficinas de la entidad. Los detalles sobre la liquidación y el lugar de cobro pueden consultarse a través de los canales digitales oficiales del organismo.

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