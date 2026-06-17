Alerta nacional por el robo de una cápsula radiactiva en Rosario  

Este martes por la tarde se reportó la faltante de una fuente de calibración compuesta por cesio 137 de una institución médica del microcentro. Se trata de un elemento muy usado en medicina para diagnósticos y tratamientos oncológicos

Una importante alerta fue emitida este martes luego de que se denunciara el robo de una cápsula que contiene cesio 137 , un material radiactivo utilizado con fines médicos, desde una institución de salud de la ciudad de Rosario. Ante la situación, la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) activó un protocolo de advertencia a nivel nacional y solicitó a la población no tocar el elemento bajo ninguna circunstancia.

Según informaron fuentes oficiales, la denuncia fue realizada alrededor de las 17.25 cuando el equipo de medicina nuclear del Instituto de Cardiología Rosario , ubicado sobre calle Rioja al 1500, detectó la faltante de una fuente de calibración compuesta por cesio 137 (10 mCi) .

El material sustraído consiste en una fuente en forma de gel contenida dentro de un envase plástico transparente y protegida por su correspondiente blindaje de plomo, una pequeña cápsula cilíndrica de aproximadamente 12 centímetros de alto por 10 de diámetro.

De acuerdo con la información oficial, el dispositivo había sido utilizado por última vez el viernes pasado y posteriormente fue guardado en el laboratorio dentro de una caja de plomo de unos dos centímetros de espesor.

Tras constatar la desaparición, además de la denuncia policial, se notificó inmediatamente a la ARN, que puso en marcha un protocolo nacional para informar a organismos e instituciones vinculadas a la seguridad radiológica y prevenir a la población.

Qué es el cesio 137 y por qué puede ser peligroso

El cesio-137 es un isótopo radiactivo artificial que se genera como subproducto de la fisión nuclear en reactores y armas nucleares. Se caracteriza por emitir radiación gamma, altamente penetrante, y tiene aplicaciones industriales y médicas, especialmente en tareas de diagnóstico, calibración de equipos y tratamientos oncológicos.

Aunque desde el Gobierno nacional remarcaron que en este caso el riesgo para la población es "muy bajo", insistieron en que el elemento no debe ser abierto, manipulado ni trasladado por personas sin capacitación específica.

El antecedente de Goiânia

El caso recuerda al denominado accidente radiológico de Goiânia, ocurrido en Brasil en septiembre de 1987, cuando una fuente radiactiva médica abandonada fue sustraída y manipulada por varias personas. Aquel episodio provocó la muerte de cuatro personas y la contaminación de decenas más, convirtiéndose en uno de los accidentes radiológicos más graves de la historia.

Qué hacer si se encuentra la cápsula

Las autoridades solicitaron que cualquier persona que encuentre un objeto con estas características evite el contacto directo y se comunique de inmediato con la Autoridad Regulatoria Nuclear a través de los siguientes teléfonos:

(011) 15 4471-8686

(011) 15 4470-3839

(011) 15 4421-4581

Desde la ARN reiteraron que la principal recomendación es no tocar la cápsula ni intentar abrirla, ya que una manipulación inadecuada podría generar exposición innecesaria a material radiactivo.