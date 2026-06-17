Vialidad Nacional acusa a Caputo, Sturzenegger y Adorni de retener los fondos del impuesto al combustible destinados a la reparación de rutas y caminos

Mientras las rutas se rompen, denuncian al Gobierno por miles de millones del impuesto a los combustibles

La Asociación de Profesionales de Vialidad Nacional presentó una denuncia penal contra altos funcionarios del gobierno de Javier Milei. La acusación apunta al desvío de $400.000 millones provenientes del Impuesto a los Combustibles Líquidos, fondos que por ley debían garantizar el mantenimiento urgente de las rutas y caminos nacionales.

Por ley, 28,58% de lo recaudado por el ICL debe ir al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte para la Red Vial Federal; 400.000 millones de pesos estaban asignados para reparar y conservar las rutas nacionales.

Hoy lo que se ve son caminos destruidos, grietas, pozos y accidentes que se multiplican.

La pregunta es clara: ¿Dónde está la plata?

Hay una denuncia penal formal contra funcionarios del gobierno de Javier Milei por el desvío de los 400.000 millones de pesos que debían destinarse al mantenimiento de las rutas nacionales. La acción fue impulsada por la Asociación Gremial de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional y apunta directamente a Caputo, Sturzenegger y Adorni.

La denuncia penal por 400.000 millones

La presentación judicial es reciente (ingresó en los tribunales federales a finales de mayo de 2026) y el expediente quedó caratulado bajo el número CFP 2473/2026 en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N.º 7.

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