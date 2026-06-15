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¿La clase media en vías de extinción?: 60% de los hogares ya recurre al endeudamiento para subsistir

Un sondeo revela el impacto de la crisis: ocho de cada diez argentinos afirman que la economía no mejora y fijan el piso de la clase media en $2,5 millones

15 de junio 2026 · 14:31hs
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¿La clase media en vías de extinción?: 60% de los hogares ya recurre al endeudamiento para subsistir

¿La clase media en vías de extinción?: 60% de los hogares ya recurre al endeudamiento para subsistir

La tradicional clase media argentina enfrenta una crisis de identidad y bolsillo sin precedentes. Según el último relevamiento de Proyección Consultores, el flagelo del endeudamiento alcanzó a seis de cada diez hogares para cubrir gastos corrientes, mientras que el piso de ingresos familiares para pertenecer a este segmento ya araña los 2,5 millones de pesos mensuales.

Corresponden al relevamiento nacional de mayo de 2026 de la encuestadora Proyección Consultores. El estudio determinó exactamente que 75,5% (redondeado en medios como 8 de cada 10) percibe que la situación empeoró o se mantuvo igual de mal, y que solo un tercio de las familias logró no endeudarse para cubrir sus gastos corrientes. Respecto a los $2.500.000 mensuales, el dato está alineado con la última medición de la Dirección de Estadística y Censos de CABA, que fijó el piso para que una familia tipo de cuatro integrantes sea considerada de clase media en $2.450.044 (sin contar alquiler).

Tarjeta y billeteras virtuales, los salvavidas de la clase media

El informe enciende las alarmas sobre los métodos que los argentinos están utilizando para llegar a fin de mes. Lejos de tratarse de créditos para la inversión o bienes durables, el financiamiento actual se destina a la pura subsistencia: la compra de alimentos y el pago de servicios públicos esenciales.

El desglose del financiamiento revela una fuerte dependencia de las herramientas digitales y el plástico.

  • Tarjetas de crédito "al límite": el "patear" el saldo o realizar el pago mínimo se convirtió en la regla. Muchas familias ya no cuentan con margen en sus plásticos debido a las tasas de interés acumuladas.
  • El auge del microendeudamiento digital: las billeteras virtuales y aplicaciones fintech (como Mercado Pago, Ualá o Naranja X) ganaron terreno a través de los adelantos de efectivo y las opciones de "compra ahora y pagá después". Estos microcréditos, aunque ágiles, se toman a tasas muy elevadas que alimentan una bola de nieve financiera.
  • Préstamos personales y canales informales: quienes ya quedaron fuera del sistema bancario tradicional recurren a préstamos personales de rápida aprobación o, en casos más críticos, a la ayuda de familiares y conocidos para cubrir deudas previas.

El consumo en caída libre

La necesidad de estirar los ingresos provocó un cambio drástico en las conductas de consumo de la clase media. Para evitar que el piso de $2,5 millones mensuales los arrastre hacia la pobreza, las estrategias de los hogares incluyen el recorte total de salidas y esparcimiento, la migración masiva hacia segundas y terceras marcas en las góndolas, y la compra fraccionada de alimentos.

La brecha entre el costo de vida real y los salarios promedio de los empleados registrados sigue ensanchándose, consolidando un fenómeno alarmante: tener un trabajo formal y un ingreso estable ya no es garantía de pertenecer a la clase media en la Argentina actual.

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