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Colón, con tres jugadores que llegan en capilla al cierre de la primera rueda

El Sabalero tendrá una baja obligada para visitar este sábado a Chaco For Ever, pero además Ezequiel Medrán deberá administrar una situación que puede tener impacto directo en el inicio de la segunda rueda.

Ovación

Por Ovación

17 de junio 2026 · 11:59hs
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Colón, con tres jugadores que llegan en capilla al cierre de la primera rueda

UNO Santa Fe | José Busiemi

Colón ya sabe que no contará con Pier Barrios para el partido de este sábado desde las 16 ante Chaco For Ever, en Resistencia, encuentro pendiente de la cuarta fecha de la Zona A de la Primera Nacional que será arbitrado por Yamil Possi. El defensor central llegó al límite de cinco tarjetas amarillas y deberá cumplir una fecha de suspensión.

LEER MÁS: Colón ajusta su defensa para una visita exigente a Chaco For Ever

Sin embargo, la preocupación del cuerpo técnico no termina ahí. Hay otros tres futbolistas importantes del plantel que viajarán condicionados y que podrían perderse el próximo compromiso si reciben una amonestación.

Con un calendario que ofrece una particularidad importante, el manejo de esas situaciones aparece como otro aspecto a considerar para Ezequiel Medrán.

Tres nombres clave que deberán cuidarse en Colón

La lista de futbolistas en alerta amarilla está integrada por Federico Rasmussen, Federico Lértora y Facundo Castet.

En el caso de Rasmussen, la situación cobra especial relevancia por tratarse del líder defensivo del equipo y porque justamente será quien deberá sostener la estructura del fondo ante la ausencia de Barrios.

Lértora, por su parte, se convirtió en una referencia futbolística y anímica dentro del equipo. El capitán es una pieza central en el mediocampo sabalero y una eventual baja modificaría sensiblemente el equilibrio del equipo.

El tercer caso es el de Castet, quien viene de tener participación importante ante Defensores de Belgrano, donde disputó todo el segundo tiempo y sigue sumando consideración dentro del plantel.

Los tres acumulan cuatro amarillas y una nueva sanción les impediría estar disponibles para el próximo compromiso.

Madryn aparece en el horizonte y obliga a mirar más allá

El contexto hace que cada amonestación tenga un peso mayor. Después del encuentro frente a Chaco For Ever, Colón tendrá un pequeño receso antes del inicio de la segunda rueda.

El regreso oficial ya tiene fecha: será el domingo 5 de julio, desde las 15, cuando el equipo de Medrán visite a Deportivo Madryn.

LEER MÁS: Árbitro confirmado: los antecedentes de Yamil Possi con Colón y Chaco For Ever

No será un partido más. El conjunto patagónico aparece como uno de los rivales directos en la pelea por los primeros lugares de la Zona A, por lo que llegar con el plantel completo asoma como un objetivo importante para el cuerpo técnico.

Por eso, además de resolver quién reemplazará a Barrios en la defensa, Medrán también deberá administrar un escenario que puede dejar consecuencias más allá del compromiso en Resistencia.

Colón buscará sumar tres puntos para mantenerse cerca de la cima, aunque con la necesidad adicional de evitar nuevas bajas pensando en uno de los encuentros más exigentes que tendrá al inicio de la segunda parte del campeonato.

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