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El rol fundamental de Nadal en el apetito competitivo de Messi

El argentino brilló en su estreno en el Mundial 2026 con un hat-trick ante Argelia y reveló la importancia del histórico ex tenista español.

Ovación

Por Ovación

17 de junio 2026 · 12:46hs
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El rol fundamental de Nadal en el apetito competitivo de Messi

El astro argentino Lionel Messi, quien tuvo un impresionante debut en el Mundial 2026 gracias a su triplete ante Argelia, se refirió a la importancia que tiene el ex tenista espñol Rafael Nadal para su apetito competitivo.

Messi, con Nadal como referente

Luego del partido ante la selección del país africano, Messi contó que "estamos mirando la serie de Rafa Nadal y me identifico, creo que somos muy parecidos en ese sentido. Siempre quiero dar el máximo y sentirme bien".

En este sentido, reconoció que disfruta "de esa manera y mientras pueda y esté bien para hacerlo, estaré".

"A mí me gusta jugar al fútbol, es mi pasión desde chiquito", subrayó la gran estrella de la Selección argentina.

Gracias a su hat-trick ante Argelia, Messi llegó a los 16 goles en Mundiales y alcanzó al alemán Miroslav Klose como el máximo artillero en la historia de la competición.

Nadal Lionel Messi Mundial
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