Fin de un ciclo en Unión: Rodrigo Llinas no seguirá y se cierra una etapa de nueve años

La continuidad de Leonardo Madelón trajo cambios en la estructura del cuerpo técnico y uno de ellos impacta directamente en el área de arqueros. El contrato de Rodrigo Llinas vence el 30 de junio y no será renovado.

Mientras Unión avanza en la renovación del contrato de Leonardo Madelón por los próximos 18 meses, comienzan a aparecer definiciones que exceden al plantel profesional y alcanzan a la estructura de trabajo que acompañará al entrenador en esta nueva etapa.

Una de las decisiones que ya está tomada es la salida de Rodrigo Llinas, quien dejará de ser el entrenador de arqueros del club cuando finalice su vínculo el próximo 30 de junio.

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La determinación forma parte de una reconfiguración del cuerpo técnico impulsada en el marco de las conversaciones para asegurar la continuidad del actual entrenador rojiblanco, que entre los cambios planteó incorporar un nuevo responsable para el trabajo específico con los guardametas.

Nueve años de trabajo y una marca silenciosa en Unión

La salida de Llinas pone punto final a un recorrido extenso dentro de la institución. Fueron nueve años de trabajo sostenido, atravesando distintos procesos deportivos y acompañando la evolución de numerosos arqueros que pasaron por el club.

Más allá del perfil bajo que mantuvo durante su etapa en Unión, puertas adentro siempre fue valorado por su metodología y por el vínculo construido con quienes estuvieron bajo su conducción.

De hecho, varios de los arqueros que pasaron por el club destacaron públicamente su influencia en sus carreras.

Uno de los casos más recientes fue el de Thiago Cardozo. Tras consagrarse campeón con Belgrano, el arquero dialogó con UNO Santa Fe en el campo de juego del estadio Mario Alberto Kempes y, en medio de los festejos, se tomó un momento para remarcar el trabajo realizado por Llinas durante su etapa en Unión.

Ese reconocimiento volvió a poner en escena una figura que muchas veces quedó fuera del foco mediático, pero que tuvo una incidencia importante en el crecimiento de varios futbolistas.

Madelón rearma el cuerpo técnico para su nueva etapa en Unión

La continuidad de Madelón no solo trae definiciones deportivas o vinculadas al mercado de pases. También implica una revisión interna del esquema de trabajo que acompañará al entrenador.

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En ese contexto se resolvió incorporar un nuevo entrenador de arqueros, decisión que derivó en la no renovación del vínculo de Llinas.

De esta manera, Unión comienza a cerrar una etapa dentro de una de las áreas más estables del fútbol profesional del club.

La salida de Llinas marca el final de un ciclo extenso, con continuidad y reconocimiento interno, justo en un momento donde el club intenta proyectar una nueva etapa bajo la conducción de Madelón.

Más allá del cambio de nombres, queda el recorrido de casi una década y el reconocimiento de quienes compartieron el día a día con uno de los integrantes menos visibles, pero más valorados dentro de la estructura futbolística rojiblanca.