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Se terminó el ciclo de Matías Godoy en Colón: rescindió y ya tiene ofertas para seguir

El volante dejó de pertenecer oficialmente al Sabalero tras una primera parte del año marcada por altibajos deportivos, episodios de indisciplina y una relación que terminó de quebrarse con Ezequiel Medrán.

17 de junio 2026 · 13:06hs
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Se terminó el ciclo de Matías Godoy en Colón: rescindió y ya tiene ofertas para seguir

Prensa Colón

La depuración del plantel comenzó a tomar forma en Colón y este miércoles se confirmó una salida que ya se venía gestando desde hace algunos días. Matías Godoy rescindió su contrato con la institución y dejó de ser futbolista sabalero luego de apenas un semestre con más frustraciones que certezas.

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Su desembarco había despertado expectativas. Llegó con antecedentes importantes y también con un condimento que generó empatía inmediata entre los hinchas: su identificación con los colores rojinegros. Sin embargo, nunca logró consolidarse ni dentro del equipo ni puertas adentro del club.

El ciclo terminó antes de lo imaginado y ahora el atacante ya analiza alternativas para continuar su carrera.

De una apuesta importante a una salida anticipada en Colón

La etapa de Godoy en Colón estuvo atravesada por situaciones que fueron erosionando su lugar dentro del plantel. Uno de los episodios que más ruido generó fue la expulsión sufrida frente a Godoy Cruz, en una acción considerada innecesaria dentro de un contexto deportivo ya complicado para el equipo.

A eso se sumaron otros hechos internos que fueron debilitando su consideración. Entre ellos, una lesión ocasionada a un juvenil durante una práctica y diferentes situaciones disciplinarias que terminaron afectando su vínculo con el cuerpo técnico.

La señal más clara de que el desenlace estaba cerca apareció en la previa del último compromiso frente a Defensores de Belgrano.

Medrán llegó incluso a probarlo dentro del equipo titular, pero el delantero manifestó una molestia física que posteriormente no pudo ser respaldada como lesión por el departamento médico. Esa situación terminó de tensar la relación y derivó en una decisión que fue inmediata.

El entrenador le bajó el pulgar y el cierre del vínculo se aceleró.

Aldosivi toma ventaja y podrían seguir otras salidas

Con la rescisión ya firmada, Godoy comenzó a escuchar propuestas y todo indica que su futuro estaría en Primera División.

Aldosivi de Mar del Plata aparece como el destino con mayores posibilidades, aunque también trascendió el interés de Defensa y Justicia por sumarlo en este mercado.

Su paso por Colón quedó resumido en ocho partidos disputados en la Primera Nacional y 269 minutos en cancha, sin goles ni asistencias.

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Pero el movimiento no sería el único. Dentro del proceso de reestructuración que impulsa el club, otros futbolistas también podrían desvincularse en los próximos días.

Los nombres que aparecen en esa lista son Lucas Cano y Facundo Castro, quienes también tendrían encaminada su salida para liberar lugares y comenzar a darle otra forma al plantel para la segunda parte de la temporada.

En Colón el mercado ya empezó a moverse. Y la salida de Matías Godoy parece ser apenas el primer capítulo

Colón Godoy Medrán
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