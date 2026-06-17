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Mundial 2026: Inglaterra-Croacia se roba la atención en una jornada cargada de acción

Cuatro partidos animarán este miércoles la Copa del Mundo, con el estreno de selecciones candidatas como Inglaterra, Portugal y Colombia. Además, Ghana y Panamá protagonizarán un duelo clave en el Grupo L.

Ovación

Por Ovación

17 de junio 2026 · 11:39hs
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Mundial 2026: Inglaterra-Croacia se roba la atención en una jornada cargada de acción

El Mundial 2026 tendrá este miércoles una agenda intensa con cuatro encuentros correspondientes a la primera fecha de la fase de grupos. La atención principal estará puesta en el choque entre Inglaterra y Croacia, una reedición de una de las semifinales más recordadas de Rusia 2018.

La jornada comenzará con la presentación de Portugal, seguirá con el atractivo duelo entre ingleses y croatas, tendrá el debut de Panamá frente a Ghana y culminará con la presentación de Colombia ante Uzbekistán.

Inglaterra y Croacia vuelven a verse las caras

Uno de los partidos más esperados de la fecha se disputará desde las 17 en el Dallas Stadium, donde Inglaterra y Croacia iniciarán su camino en el Grupo L.

El antecedente entre ambos equipos remite inevitablemente a las semifinales del Mundial de Rusia 2018, cuando los balcánicos se impusieron por 2-1 en tiempo suplementario para avanzar a la final por primera vez en su historia.

Los ingleses llegan nuevamente respaldados por una generación repleta de talento, con figuras como Jude Bellingham, Bukayo Saka y Harry Kane, aunque todavía mantienen la deuda de transformar ese potencial en títulos.

Del otro lado estará una Croacia que se acostumbró a competir en la élite mundialista, tras ser subcampeona en 2018 y terminar tercera en Qatar 2022, con el histórico Luka Modric como principal referencia.

Portugal abre su ilusión con Cristiano Ronaldo

La actividad comenzará a las 14 en el Houston Stadium, cuando Portugal enfrente a República Democrática del Congo por el Grupo K.

Los portugueses aparecen entre los candidatos a llegar lejos gracias a un plantel lleno de figuras. A la experiencia de Cristiano Ronaldo se suman nombres de enorme presente internacional como Bruno Fernandes, Vitinha, Bernardo Silva y Nuno Mendes.

El conjunto dirigido por Roberto Martínez buscará arrancar con una victoria ante una selección congoleña que disputará apenas su segunda Copa del Mundo y que intentará dar una de las sorpresas del certamen.

Panamá y Ghana, un duelo clave para soñar

Desde las 20, el Toronto Stadium será escenario de un partido que puede resultar determinante para las aspiraciones de ambos seleccionados.

Panamá regresa a una Copa del Mundo luego de su ausencia en Qatar 2022 y buscará sumar por primera vez en la historia en una fase final mundialista. Sin embargo, afrontará el debut sin una de sus máximas figuras, Adalberto Carrasquilla, afectado por una lesión.

Ghana tampoco llega en su mejor momento. Las Estrellas Negras acumulan resultados irregulares y además no podrán contar con Thomas Partey, una ausencia sensible para el conjunto africano.

Colombia quiere comenzar con una sonrisa

El cierre de la jornada llegará a las 23 en el Estadio Ciudad de México, donde Colombia enfrentará a Uzbekistán por el Grupo K.

La selección dirigida por Néstor Lorenzo vuelve a un Mundial tras ausentarse en Qatar 2022 y lo hace impulsada por una actualidad alentadora. El subcampeonato en la Copa América 2024 y su sólida campaña en las eliminatorias sudamericanas alimentan la ilusión de sus hinchas.

Con James Rodríguez, Luis Díaz y Richard Ríos como estandartes, los cafeteros intentarán imponer su jerarquía frente a una Uzbekistán que disputará el primer Mundial de su historia.

La Copa del Mundo suma así una jornada con candidatos, selecciones emergentes y partidos que pueden empezar a marcar el rumbo de varios grupos en el torneo más importante del planeta.

Mundial Inglaterra Croacia
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