Uno Santa Fe | Información General | Anmat

Anmat aclaró que el tomate triturado Marolio no tiene gusanos: eran brotes de semilla y no hay riesgo

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica emitió un nuevo comunicado con la información sobre el lote del alimento. "Se descarta la presencia de microstomum sp, no representa un riesgo sanitario", indicó el organismo nacional

20 de agosto 2025 · 08:42hs
Anmat aclaró que el tomate triturado Marolio no tiene gusanos: eran brotes de semilla y no hay riesgo

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) emitió un nuevo comunicado rectificando la información sobre el lote de tomate triturado Marolio. El organismo nacional indicó que el alimento no representa un riesgo sanitario para los consumidores ya que no eran gusanos sino brotes de semilla lo que se observó.

Oficialmente, Anmat informó que “la firma Marolio ha remitido a la Autoridad Sanitaria de la provincia de Mendoza los informes de trazabilidad sobre el producto: Tomate triturado, libre de gluten, marca Marolio, Peso Neto 500g, RNPA N° 13-061695, Lote L25114 - Vto. ABR 2027, elaborado por MAROLIO SA, Empedrado 2571 Ciudad Autónoma de Buenos Aires - RNE N° 13010369 - Producto de Mendoza”.

“En el mismo, se informa que a partir de la observación a través de la lupa estereoscópica binocular con aumento 2X, se observan brotes o germinaciones de color blanco, de superficie lisa y homogénea que salen de las semillas del tomate, descartando la presencia de microstomum sp”, agregó el comunicado de Anmat descartando de esta manera el gusano mencionado en una primera comunicación sobre el producto.

“A partir de este resultado se infiere que los hallazgos detectados por el municipio de Rojas se corresponden con la presencia de germen crecido de semillas de tomate, lo cual no representa un riesgo sanitario para aquellos que consuman o tengan en su poder el producto”, agregó el organismo.

De todas maneras, la empresa informó que se encuentra retirando preventivamente del mercado el lote en cuestión y coordinando acciones con la Autoridad Sanitaria de la provincia de Mendoza donde se elabora el producto.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MarolioOk/status/1957907753051082871&partner=&hide_thread=false
Anmat tomate semillas marca Marolio
Noticias relacionadas
Anmat prohibió un suplemento dietario que se anunciaba en las redes

Anmat prohibió la venta de un suplemento dietario por tratarse de un producto ilegal

los expertos dieron su veredicto: el mejor alfajor del mundo es chubutense

Los expertos dieron su veredicto: el "mejor alfajor del mundo" es chubutense

El plenario de las comisiones de Educación y Cultura y de Presupuesto y Hacienda. 

La oposición logró dictamen de la emergencia en pediatría y el financiamiento universitario en el Senado

Horóscopo LEO

Horóscopo: predicciones signo por signo

Lo último

Falleció tras una cirugía y ahora su familia quiere saber si recibió fentanilo contaminado en el Diagnóstico: Nadie me llamó del sanatorio

Falleció tras una cirugía y ahora su familia quiere saber si recibió fentanilo contaminado en el Diagnóstico: "Nadie me llamó del sanatorio"

Qué será del futuro de Martín Minella tras ser corrido del cargo de DT de Colón

Qué será del futuro de Martín Minella tras ser corrido del cargo de DT de Colón

Hospital Garrahan: un adolescente santafesino recibió un trasplante de corazón que le salvó la vida

Hospital Garrahan: un adolescente santafesino recibió un trasplante de corazón que le salvó la vida

Último Momento
Falleció tras una cirugía y ahora su familia quiere saber si recibió fentanilo contaminado en el Diagnóstico: Nadie me llamó del sanatorio

Falleció tras una cirugía y ahora su familia quiere saber si recibió fentanilo contaminado en el Diagnóstico: "Nadie me llamó del sanatorio"

Qué será del futuro de Martín Minella tras ser corrido del cargo de DT de Colón

Qué será del futuro de Martín Minella tras ser corrido del cargo de DT de Colón

Hospital Garrahan: un adolescente santafesino recibió un trasplante de corazón que le salvó la vida

Hospital Garrahan: un adolescente santafesino recibió un trasplante de corazón que le salvó la vida

Después del temporal récord de lluvia el fuerte viento dejó 20 árboles caídos en la ciudad

Después del temporal récord de lluvia el fuerte viento dejó 20 árboles caídos en la ciudad

Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

Ovación
Marcos Díaz, ¿otra vez en carrera tras la llegada de Medrán?

Marcos Díaz, ¿otra vez en carrera tras la llegada de Medrán?

Qué será del futuro de Martín Minella tras ser corrido del cargo de DT de Colón

Qué será del futuro de Martín Minella tras ser corrido del cargo de DT de Colón

Las llamativas particularidades que tendrá el contrato entre Colón y Medrán

Las llamativas particularidades que tendrá el contrato entre Colón y Medrán

Cuándo jugarán Racing y Vélez por los cuartos de final de la Libertadores

Cuándo jugarán Racing y Vélez por los cuartos de final de la Libertadores

Se presenta oficialmente la Copa Túnel Subfluvial de fútbol femenino en Paraná

Se presenta oficialmente la Copa Túnel Subfluvial de fútbol femenino en Paraná

Policiales
Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

Cayó en barrio Centenario un prófugo buscado por tentativa de homicidio desde hace 9 años

Cayó en barrio Centenario un prófugo buscado por tentativa de homicidio desde hace 9 años

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Escenario
David Lebón regresa a Santa Fe con Conexión, un show imperdible

David Lebón regresa a Santa Fe con "Conexión", un show imperdible

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!