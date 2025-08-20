Colón, pendiente de la posible venta de Beltrán a CSKA de Moscú

Fiorentina analiza seriamente la oferta de CSKA de Moscú por el delantero Lucas Beltrán. Colón no tiene parte del pase ni plusvalía, pero sí derecho a un cobro

En las últimas CSKA de Moscú avanzó para comprar al argentino Lucas Beltrán desde Fiorentina y en Colón volvieron a tomar nota, ya que podría recibir un pequeño ingreso por mecanismo de solidaridad. La oferta es de 12 millones de dólares limpios, a la que se suman otros 3.000.000 en objetivos para llegar a los 15.000.000 de dólares.

La operación estaría muy firme y el Sabalero espera cobrar el 1% del traspaso. Ese derecho se sustenta en el paso por Santa Fe entre 2021 y 2022, a préstamo desde River con solo 20 años. En el Sabalero disputó 36 partidos y convirtió seis goles. Luego, el Millonario lo repesca, explota y luego da el salto a Europa.

Un dinero que podría entrar a Colón

De concretarse la venta en los términos que se manejan, a Colón le corresponderían unos 120.000 dólares brutos, cifra que luego se ve reducida por retenciones e impuestos. Aunque se trata de un monto menor, todo ingreso resulta importante en un club que hoy atraviesa un escenario económico y deportivo delicado.

Lucas Beltrán Colón, pendiente de la respuesta de Fiorentina a la oferta de CSKA de Moscú por Beltrán.

El mecanismo de solidaridad de FIFA premia justamente a aquellos clubes que contribuyeron a la formación de futbolistas profesionales antes de cumplir los 23 años. En este caso, el paso de Beltrán por Colón, aunque breve, le asegura al club santafesino una participación simbólica en una nueva transferencia del delantero, que buscará relanzar su carrera tras una experiencia irregular en la Serie A.

En definitiva, mientras el equipo lucha por evitar males mayores en la Primera Nacional, desde la dirigencia miran con atención el mercado internacional, donde cada dólar cuenta. Y Beltrán, sin quererlo, puede dar una mano más desde Europa.