Madelón: "Estamos construyendo un Unión más sólido y con buena energía"

Leonardo Madelón se refirió a la actualidad de su Unión, mientras que reveló los secretos de la levantada y contó por qué decidió volver al club.

Ovación

Por Ovación

20 de agosto 2025 · 11:22hs
Madelón: Estamos construyendo un Unión más sólido y con buena energía

UNO Santa Fe / José Busiemi

En un alto del trabajo en Casasol, Leonardo Madelón dialogó con Alejandro Benito de LT9 (AM 1150) y se mostró entusiasmado con el proceso que comenzó en Unión. “Estoy contento, feliz. Arrancando un proceso, pero uno de tantos, y la energía que hay es muy buena. Todos los sectores están predispuestos y eso ayuda a que el equipo vaya despacito, entendiendo cosas”, señaló el experimentado entrenador.

Madelón y la herencia recibida en Unión

El DT explicó que este es su cuarto ciclo en el club y destacó que, con cada etapa, su enfoque fue evolucionando. “Cuando uno agarra una institución busca mejorar lo anterior. No digo que lo previo sea malo, sino que siempre hay aspectos que se pueden potenciar. Hoy hago hincapié en la calidad: calidad en los entrenamientos, en la estrategia, en la comunicación y en educar al jugador”, explicó.

Madelón valoró la simplicidad en el juego como uno de los pilares de su idea: “Creemos en estrategias sencillas. El fútbol puede parecer difícil, pero muchas veces lo complicamos nosotros. Buscamos que todos corran y se muestren juntos para jugar mejor”.

Leonardo Madelón

Sobre la incorporación de jóvenes al plantel y cuerpo técnico, Madelón se mostró satisfecho: “Me gusta trabajar con gente joven. Es una forma de aprender, de actualizarse y de conectar con ellos. Tengo una diferencia de más de 30 años con algunos, pero compartiendo día a día todo se hace más fácil. No alcanza con ordenar desde afuera; hay que estar cerca y compartir el trabajo”.

Madelón y la decisión de volver a Unión

Consultado sobre su decisión de asumir en medio de un contexto complicado, con elecciones en puerta y un equipo con bajo rendimiento, el DT fue claro: “No me abstraigo de lo electoral. Lo que me interesa es el club. No vine por miedo ni por presión; vine porque siento que puedo dar algo más. Siempre hay algo por mejorar, sea en lo deportivo o en lo cultural”.

Madelón también se refirió a la reorganización del plantel y a decisiones difíciles, como la elección de centrales jóvenes sobre referentes experimentados: “Pusimos a dos chicos de 22 y 23 años. Hablé con los jugadores, les expliqué y todo se maneja bien si hay comunicación. Si no tomás decisiones, no cambias nada”.

Además, destacó la recuperación física y el aporte de jugadores clave: “Fragapane, Julián Palacios, los volantes internos, los costados: tenemos recambio y velocidad. Hace un mes el plantel parecía corto, y con dos resultados positivos todo cambia. Hay que respaldar lo anterior con buenos partidos, como el del domingo”.

Con estas palabras, Madelón deja claro que su objetivo es consolidar un Unión sólido, con buena energía, jugadores comprometidos y un equilibrio entre experiencia y juventud, mientras proyecta un equipo capaz de enfrentar los desafíos que vienen en el torneo.

Unión Madelón plantel
