Minella se despidió del plantel de Colón: "Tenía fuerzas para seguir, pero entiendo la decisión"

Martín Minella pasó a saluda al plantel profesional y reconoció que quería "seguir", pero la seguidilla negativa deparó en está decisión en Colón

20 de agosto 2025 · 16:51hs
El ciclo de Martín Minella al frente de Colón llegó a su fin este miércoles, cuando se presentó en el predio para despedirse del plantel. Visiblemente afectado por la decisión de la dirigencia, que optó por Ezequiel Medrán para los últimos siete partidos, el ahora ex-DT dejó sus sensaciones con honestidad, autocrítica y respeto.

“Un poco de tristeza y la sensación de no haber podido. Estuvimos cerca, porque empezamos bien, pero la seguidilla negativa y el momento institucional hizo que se tomara esta decisión. Así que solo queda acompañar, más allá de que me sentía con fuerzas para seguir. Son libres de optar y solo vine a despedirme del plantel”, expresó en charla con Sol 91.5.

El entrenador, que había asumido primero como interino y luego fue ratificado, reconoció que le hubiese gustado tener al menos una oportunidad más: "Dije que me hubiera gustado seguir al menos un partido más, porque pensaba que podía, pero entiendo las opiniones y justificaciones del por qué se toma esta decisión. Prefirieron a alguien de mayor experiencia. Medrán es una persona capacitada y ojalá pueda sacar la situación de Colón adelante”.

Martín Minella dijo que la idea es volver a reserva en Colón.

Minella no pudo enderezar a Colón

Minella hizo un repaso sincero del corto ciclo que le tocó atravesar. Recordó los momentos en los que el equipo generó expectativas, pero también la caída anímica que sobrevino tras algunas derrotas claves: “Las dos victorias nos hicieron ilusionar y después jugamos el mejor partido, que perdimos contra Gimnasia de Mendoza. Eso hizo que perdiéramos la confianza”.

Con la claridad de quien conoce el vestuario, también deslizó una reflexión directa hacia los jugadores: “Siempre se espera un salvador. Pero la respuesta la tiene el plantel y hay nombres para revertir la situación. Es momento de que los jugadores se revelen”.

El ahora ex-DT no esquivó la crítica al contexto general que atraviesa al club y que, según él, condicionó todo el proceso: “Hubo una sumatoria de situaciones negativas que llevaron a este momento. No es normal que se pierdan todos estos partidos. Es una suma de malas decisiones y las lesiones fueron un condicionante gigante. Y no son todas musculares. Es una mala racha terrible”.

Incluso habló sobre un tema sensible como la salida del arquero Marcos Díaz: “En el momento que se tomó la decisión de Marcos Díaz, él se había manejado mal. Pero lo que importa es que Colón gane el sábado, ataje quien ataje”.

Finalmente, Minella dejó un mensaje de agradecimiento a la gente y deslizó que su futuro podría seguir vinculado al club, aunque aún no lo confirmó formalmente: “Lo que más rescato de los interinatos es el agradecimiento de la gente. Les pido perdón. Creo que le dejo mucho al club en lo formativo. Lo más probable es que vuelva a la reserva”.

Minella se despidió del plantel: "Tenía fuerzas para seguir, pero entiendo la decisión"

