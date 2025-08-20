Uno Santa Fe | Información General | Papas Fritas

Día Mundial de las Papas Fritas: por qué se celebra cada 20 de agosto

Cada año, millones celebran el origen y la receta original de las papas fritas, un clásico que conquistó todos los paladares

20 de agosto 2025
El 20 de agosto es una fecha marcada en el calendario de los fanáticos de la buena comida: se celebra el Día Mundial de las Papas Fritas, una jornada ideal disfrutar de este clásico, compartirlo con amigos y familiares, y rendir homenaje a uno de los acompañamientos más populares de la gastronomía global.

Por qué se celebra el Día Mundial de las Papas Fritas

A diferencia de muchos días conmemorativos, que suelen honrar a una persona, un acontecimiento histórico o un logro específico, el origen del Día Mundial de las papas fritas es desconocido. No se sabe quién ni por qué proclamó esta celebración, pero con el tiempo se popularizó en distintos países como una excusa para rendir homenaje a uno de los alimentos más consumidos y queridos del mundo.

La polémica sobre dónde se inventó la papa frita

Franceses y belgas se disputan, desde hace siglos, la autoría de este manjar. En Francia, la leyenda cuenta que a fines del siglo XVIII, sobre el famoso Pont Neuf de París, los vendedores ambulantes preparaban papas fritas a la vista de todos, con braseros y sartenes en plena calle.

Pero los belgas no se quedan atrás y defienden su tradición: aseguran que fueron ellos quienes inventaron la receta, y hasta hoy mantienen su propio método. En Bélgica, las papas se cocinan en dos etapas, primero en aceite y después en grasa, mientras que los franceses prefieren solo aceite.

Tips infalibles para lograr las papas fritas perfectas

Son la guarnición favorita de multitudes, pero lograr que queden bien crocantes y doradas tiene sus secretos. Algunos consejos para que salgan de diez:

  • Remojar las papas en agua fría después de pelarlas y cortarlas. Así sueltan el almidón y quedan más crocantes.
  • Escurrirlas bien y dejarlas orear en un repasador antes de freírlas.
  • Usar aceite abundante y bien caliente. No revolverlas, pero moverlas un poco para que no se peguen.
  • Al sacarlas, ponerlas en un recipiente amplio para que no se amontonen y no pierdan textura.
  • No salarlas cuando están calientes: la sal hace que larguen líquido y pierdan crocantez.

Un clásico que nunca pasa de moda

No importa ser del team francesa o belga, o si se prefieren con milanesa, hamburguesas, huevo o solas: las papas fritas tienen un lugar asegurado en el corazón y la mesa de los argentinos. Y hoy, más que nunca, es el día ideal para disfrutarlas.

