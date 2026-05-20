El cálculo del SAC depende del ingreso más alto cobrado durante el semestre. Ansés confirmó el pago del medio aguinaldo

Ansés: con el pago del aguinaldo en junio, cuánto cobran los jubilados de la mínima

Los jubilados que cobran la mínima recibirán en junio el medio aguinaldo junto con el haber mensual y el bono extraordinario que paga el Gobierno nacional , según confirmó la Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés) . El medio aguinaldo equivale a 50% del haber mensual más alto cobrado durante el semestre.

De esta manera, quienes perciben el haber mínimo tendrán un ingreso total cercano a los $675.000 , en un esquema que combina aumento por movilidad , bono de refuerzo y el Sueldo Anual Complementario (SAC).

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El medio aguinaldo equivale a 50% del haber mensual más alto cobrado durante el semestre y se liquida automáticamente junto con el pago habitual de junio.

Actualmente, la jubilación mínima pasará a ser de $403.396,63 desde junio de 2026. A ese monto se le suma el bono extraordinario de $70.000 que el Gobierno mantiene para quienes cobran los haberes más bajos.

Con este esquema, el ingreso garantizado para jubilados de la mínima asciende a $473.396,63 de bolsillo, sin contar todavía el impacto del aguinaldo correspondiente al primer semestre del año.

En consecuencia, los jubilados con la mínima cobrarán $201.698,32 de aguinaldo en junio y el haber total que percibirán ese mes será de $675.094,95. El desglose se detalla a continuación:

Jubilación mínima: $403.396,63

Aguinaldo: $201.698,32

Bono: $70.000

Cálculo del medio aguinaldo para jubilados

El cálculo del SAC toma como referencia el haber mensual más alto percibido entre enero y junio. En el caso de quienes cobran la mínima, el adicional representa aproximadamente la mitad del ingreso previsional actualizado.

La liquidación incluye el haber con aumento por movilidad y el aguinaldo proporcional, mientras que el bono extraordinario funciona como un refuerzo adicional destinado a compensar la pérdida de poder adquisitivo.

El depósito se realizará de manera automática junto con el calendario habitual de pagos de Ansés organizado por terminación de DNI.

Para consultar la fecha exacta de cobro y el recibo detallado, los beneficiarios pueden ingresar a la plataforma Mi Ansés o revisar el cronograma oficial publicado por el organismo previsional.