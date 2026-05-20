Uno Santa Fe | Información General | aguinaldo

Ansés: con el pago del aguinaldo en junio, cuánto cobran los jubilados de la mínima

El cálculo del SAC depende del ingreso más alto cobrado durante el semestre. Ansés confirmó el pago del medio aguinaldo

20 de mayo 2026 · 09:38hs
Ansés: con el pago del aguinaldo en junio

Ansés: con el pago del aguinaldo en junio, cuánto cobran los jubilados de la mínima

Los jubilados que cobran la mínima recibirán en junio el medio aguinaldo junto con el haber mensual y el bono extraordinario que paga el Gobierno nacional, según confirmó la Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés). El medio aguinaldo equivale a 50% del haber mensual más alto cobrado durante el semestre.

De esta manera, quienes perciben el haber mínimo tendrán un ingreso total cercano a los $675.000, en un esquema que combina aumento por movilidad, bono de refuerzo y el Sueldo Anual Complementario (SAC).

jubilado Ansés aguinaldo junio

El medio aguinaldo equivale a 50% del haber mensual más alto cobrado durante el semestre y se liquida automáticamente junto con el pago habitual de junio.

Actualmente, la jubilación mínima pasará a ser de $403.396,63 desde junio de 2026. A ese monto se le suma el bono extraordinario de $70.000 que el Gobierno mantiene para quienes cobran los haberes más bajos.

Con este esquema, el ingreso garantizado para jubilados de la mínima asciende a $473.396,63 de bolsillo, sin contar todavía el impacto del aguinaldo correspondiente al primer semestre del año.

En consecuencia, los jubilados con la mínima cobrarán $201.698,32 de aguinaldo en junio y el haber total que percibirán ese mes será de $675.094,95. El desglose se detalla a continuación:

  • Jubilación mínima: $403.396,63
  • Aguinaldo: $201.698,32
  • Bono: $70.000

Cálculo del medio aguinaldo para jubilados

El cálculo del SAC toma como referencia el haber mensual más alto percibido entre enero y junio. En el caso de quienes cobran la mínima, el adicional representa aproximadamente la mitad del ingreso previsional actualizado.

La liquidación incluye el haber con aumento por movilidad y el aguinaldo proporcional, mientras que el bono extraordinario funciona como un refuerzo adicional destinado a compensar la pérdida de poder adquisitivo.

El depósito se realizará de manera automática junto con el calendario habitual de pagos de Ansés organizado por terminación de DNI.

Para consultar la fecha exacta de cobro y el recibo detallado, los beneficiarios pueden ingresar a la plataforma Mi Ansés o revisar el cronograma oficial publicado por el organismo previsional.

aguinaldo bono Ansés
Noticias relacionadas
Cómo elegir un Smart TV para ver deportes

Cómo elegir un Smart TV para ver deportes: diferencias entre Crystal UHD, QLED, Neo QLED y OLED

El horóscopo diario

Horóscopo: predicciones signo por signo

El empleo que más crece en Argentina es el más precario: 9 de cada 10 nuevos puestos son informales o de baja calificación.

El empleo que más crece en Argentina es el más precario: 9 de cada 10 nuevos puestos son informales o de baja calificación

Día de la Escarapela, por que se celebra este lunes 18 de mayo

Día de la Escarapela: por qué se celebra este lunes 18 de mayo

Lo último

La investigadora de la UNL, Raquel Chan, ganó un nuevo premio: del exilio en su juventud al reconocimiento por su aporte en biotecnología agrícola

La investigadora de la UNL, Raquel Chan, ganó un nuevo premio: del exilio en su juventud al reconocimiento por su aporte en biotecnología agrícola

Ciancio, sobre la compra de medicamentos : Hacemos malabares presupuestarios ante los recortes de Nación

Ciancio, sobre la compra de medicamentos : "Hacemos malabares presupuestarios ante los recortes de Nación"

Navone dio otro golpe en Ginebra y sigue encendido de cara a Roland Garros

Navone dio otro golpe en Ginebra y sigue encendido de cara a Roland Garros

Último Momento
La investigadora de la UNL, Raquel Chan, ganó un nuevo premio: del exilio en su juventud al reconocimiento por su aporte en biotecnología agrícola

La investigadora de la UNL, Raquel Chan, ganó un nuevo premio: del exilio en su juventud al reconocimiento por su aporte en biotecnología agrícola

Ciancio, sobre la compra de medicamentos : Hacemos malabares presupuestarios ante los recortes de Nación

Ciancio, sobre la compra de medicamentos : "Hacemos malabares presupuestarios ante los recortes de Nación"

Navone dio otro golpe en Ginebra y sigue encendido de cara a Roland Garros

Navone dio otro golpe en Ginebra y sigue encendido de cara a Roland Garros

Caso Villagoiz: buscan a un cuarto sospechoso del crimen y el fiscal descartó un ajuste de cuentas

Caso Villagoiz: buscan a un cuarto sospechoso del crimen y el fiscal descartó un ajuste de cuentas

Caro, tras la firma de Lago: Nunca pensó irse libre de Colón

Caro, tras la firma de Lago: "Nunca pensó irse libre de Colón"

Ovación
Nacho Lago y un vínculo que va más allá de una firma: Me siento pleno en Colón

Nacho Lago y un vínculo que va más allá de una firma: "Me siento pleno en Colón"

Caro, tras la firma de Lago: Nunca pensó irse libre de Colón

Caro, tras la firma de Lago: "Nunca pensó irse libre de Colón"

Unión ya mira de reojo: Talleres y Atlético Tucumán definen un posible rival en Copa Argentina

Unión ya mira de reojo: Talleres y Atlético Tucumán definen un posible rival en Copa Argentina

Unión pegó primero ante Atlético Paraná en la Copa Túnel Subfluvial

Unión pegó primero ante Atlético Paraná en la Copa Túnel Subfluvial

Torneo Apertura A1: gran victoria de Gimnasia en el Félix Colombo

Torneo Apertura A1: gran victoria de Gimnasia en el Félix Colombo

Policiales
Balearon a un hombre en barrio Barranquitas: tiene fractura de fémur y una bala alojada en el tobillo

Balearon a un hombre en barrio Barranquitas: tiene fractura de fémur y una bala alojada en el tobillo

Rescataron sano y salvo a un aguará guazú hallado en el patio de una vivienda de Monte Vera

Rescataron sano y salvo a un aguará guazú hallado en el patio de una vivienda de Monte Vera

Gendarmería estrechó el cerco y anoche detuvo en Funes a los hermanos narcos Borras

Gendarmería estrechó el cerco y anoche detuvo en Funes a los hermanos narcos Borras

Escenario
Piti Fernandez en Santa Fe

Piti Fernandez en Santa Fe

Descubrí Peek el nuevo espectáculo de Cirque XXI ¡Un universo oculto espera ser espiado!

Descubrí "Peek" el nuevo espectáculo de Cirque XXI ¡Un universo oculto espera ser espiado!

Jueves de Letras: comunidad, lectura y participación

Jueves de Letras: comunidad, lectura y participación

Mundo K-POP: Cazadoras de demonios llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

"Mundo K-POP: Cazadoras de demonios" llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

Horcas, referentes del metal argentino, llegan a Tribus con su gira ¡Ustedes mandan!

Horcas, referentes del metal argentino, llegan a Tribus con su gira "¡Ustedes mandan!"