Rescataron sano y salvo a un aguará guazú hallado en el patio de una vivienda de Monte Vera

Durante la madrugada de este martes, una vecina encontró el animal en el patio de su casa. Policías de la Comisaría 20ª y agentes de la Brigada Ecológica lograron rescatar al animal sano y salvo mediante un operativo no traumático

Esta madrugada de martes, después de las dos, y por causas que aún se investigan, apareció un aguará guazú dentro del garaje de una vivienda ubicada sobre calle La Pampa 1600 , en la ciudad de Monte Vera . El animal fue rescatado sano y salvo en un operativo realizado por oficiales especializados de la Brigada Ecológica .

En guaraní, su nombre significa “zorro grande” y se trata de una especie protegida por la legislación argentina. Para pueblos originarios de la región litoral y del norte del país, como los mocovíes y los tobas , el aguará guazú representa un animal rodeado de un fuerte halo de espiritualidad y respeto.

Ruidos en el patio

La inesperada presencia del animal generó sorpresa entre los propietarios de la vivienda, quienes evitaron acercarse para no alterarlo y dieron aviso inmediato a las autoridades. Tras los llamados realizados por vecinos a la central de emergencias 911, oficiales de la Policía capitalina llegaron al lugar y preservaron la zona hasta la llegada de los agentes de la Brigada Ecológica.

Los especialistas desplegaron un procedimiento de contención cuidadosamente planificado para evitar que el aguará guazú sufriera lesiones o reaccionara de manera defensiva ante la presencia humana. El operativo se desarrolló mediante maniobras no invasivas y con extrema precaución, teniendo en cuenta el tamaño y el comportamiento del ejemplar silvestre.

Rescatado y protegido

Los agentes lograron controlar la situación y colocar al animal dentro de una jaula de resguardo especialmente preparada para su traslado. Todo el procedimiento se realizó sin incidentes y bajo estrictos protocolos de protección de fauna silvestre.

El aguará guazú presentaba un buen estado corporal y no evidenciaba heridas visibles. Posteriormente, fue trasladado hasta la Base Ecológica, donde quedó alojado preventivamente a la espera de las directivas que disponga el área de Fauna respecto de su evaluación y futura liberación en un ambiente adecuado.

Qué es un aguará guazú

El aguará guazú es uno de los cánidos más grandes de Sudamérica y una especie protegida en la Argentina. Su presencia en sectores urbanos suele producirse por el avance de las ciudades sobre áreas naturales y humedales donde habita habitualmente.

Su nombre en guaraní significa “zorro grande”, aunque también es conocido como lobo de crin. Para distintos pueblos originarios latinoamericanos, como los tobas y los mocovíes, se trata de un animal sagrado vinculado a creencias espirituales.

Actualmente, está protegido por la legislación argentina debido a que es considerado una especie amenazada, motivo por el cual fue incluido en distintos programas y políticas de conservación de la fauna silvestre.