Una inspectora de tránsito fue agredida a golpes de puño durante un operativo en pleno centro santafesino

Golpe para Colón: Lértora quedó descartado para recibir a Mitre

Pullaro sobre el menor que asesinó a un playero y dos taxistas en Rosario: "No podemos retroceder con quienes matan"

Victoria Villarruel en Rosario: "Estamos todos esperando la declaración jurada de Adorni"