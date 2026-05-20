Narcotráfico en Santa Fe: imputaron a cinco detenidos por ingresar 321 kilos de cocaína en una avioneta desde Bolivia

La Justicia federal acusó a cinco personas de integrar una organización criminal que ingresó 321 kilos de cocaína desde Bolivia en una avioneta que aterrizó en Villa Eloísa. Hay cuatro detenidos con prisión preventiva y un prófugo con pedido de captura internacional

El recuento de la droga frente a testigos arrojó que son 321 con 285 gramos. Es la segunda avioneta en solo una semana en territorio santafesino

La Justicia federal avanzó en la investigación por el aterrizaje clandestino de una avioneta en un campo de Villa Eloísa , en el sur de Santa Fe, y formalizó la imputación contra cinco personas acusadas de integrar una organización criminal dedicada al tráfico internacional de drogas .

La causa es impulsada por la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), encabezada por el fiscal federal Diego Iglesias, junto con la delegación regional NEA. Los acusados están señalados por haber ingresado al país un cargamento de 321 kilos de cocaína transportados en una avioneta procedente de Bolivia, que aterrizó el pasado 12 de mayo en una zona rural santafesina.

La audiencia se desarrolló en los tribunales federales de Rosario ante el juez de Garantías Eduardo Rodríguez Da Cruz, con la participación del fiscal federal Matías Scilabra, el fiscal coadyuvante Santiago Alberdi y el auxiliar fiscal Santiago Iglesias.

Quiénes son los imputados

Los fiscales imputaron a Santiago Emanuel B., Juan Cruz B., Agustín S. y a los ciudadanos bolivianos José Carlos R. L. y Yasmil Z. N. P., identificados como piloto y copiloto de la aeronave, por el delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de transporte, agravado por la participación organizada de tres o más personas.

Además, Santiago Emanuel B. fue acusado por tentativa de homicidio, ya que, según la investigación, atropelló con una camioneta a un cabo de la Gendarmería Nacional durante un intento de fuga en un operativo realizado sobre la ruta provincial 178.

El efectivo sufrió múltiples traumatismos y continúa internado en un sanatorio de Rosario.

Prisión preventiva y un prófugo

El juez dispuso la prisión preventiva por un año para Santiago Emanuel B., Juan Cruz B. y los dos tripulantes de la avioneta. En tanto, para Agustín S. ordenó la misma medida, aunque por un plazo de 120 días.

También se autorizó el pedido de captura nacional e internacional para Jorge Mario G. J., señalado como piloto de otro aterrizaje clandestino vinculado a la organización y que actualmente permanece prófugo.

El antecedente en Arequito y la pista clave

Durante la audiencia, la fiscalía sostuvo que parte de la banda ya había organizado otro ingreso de cocaína desde Bolivia el 11 de noviembre de 2025, cuando una avioneta aterrizó en una zona rural de Arequito y luego fue encontrada abandonada con 62 kilos de cocaína en su interior.

Ese hallazgo resultó clave para la investigación. Los peritajes realizados sobre un teléfono celular secuestrado dentro de la aeronave permitieron reconstruir movimientos de la organización criminal, identificar presuntos integrantes y detectar tareas logísticas vinculadas a vuelos clandestinos y el uso de pistas rurales para el ingreso de droga al país.

La investigación continúa bajo la órbita de la Justicia federal y no se descartan nuevas detenciones en el marco de la causa por narcotráfico internacional en Santa Fe.

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