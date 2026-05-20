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Nacho Lago y un vínculo en Colón que va más allá de una firma: "Me siento pleno en el club"

El delantero extendió su contrato hasta diciembre de 2027 y dejó en claro el fuerte sentido de pertenencia que construyó con el club y los hinchas sabaleros

Ovación

Por Ovación

20 de mayo 2026 · 10:03hs
Nacho Lago y un vínculo en Colón que va más allá de una firma: Me siento pleno en el club

Prensa Colón

Colón oficializó este miércoles la renovación de contrato de Ignacio Lago hasta diciembre de 2027, en una noticia que representa mucho más que una simple extensión contractual. El delantero, uno de los futbolistas más queridos por los hinchas sabaleros, reafirmó su identificación con la institución y dejó frases cargadas de sentimiento tras rubricar el nuevo vínculo.

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La institución anunció el acuerdo a través de sus redes sociales con un mensaje breve pero contundente: “ NACHO 2027”, acompañado por una entrevista exclusiva al atacante luego de la firma. Allí, el propio Lago expresó todo lo que significa Colón en su carrera y en su vida personal.

“Colón fue un salto de calidad enorme”

En sus declaraciones, el delantero recordó cómo vivió su llegada a Santa Fe y el impacto que le generó el mundo rojinegro desde el primer día.

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“Venir a Colón fue un salto de calidad enorme, en ese momento me sorprendió todo, la ciudad, la gente, la locura. Me atrapó todo”.

Las palabras del atacante reflejan el nivel de conexión que construyó con el club desde su desembarco y explican también por qué la renovación era una prioridad tanto para la dirigencia como para el propio futbolista.

Un presente de felicidad plena en Colón

Lago atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y así lo dejó en claro al hablar de su presente en Santa Fe.

“Me siento muy feliz en Colón. Me siento pleno”.

El delantero se ganó el cariño de los hinchas no solo por su rendimiento dentro de la cancha, sino también por su compromiso con el club en momentos complejos, incluso cuando atravesó lesiones y situaciones adversas.

El reconocimiento de la gente, un motor especial en Colón

Otro de los puntos que destacó Lago fue el afecto permanente de los hinchas sabaleros, algo que considera fundamental en su crecimiento.

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“La gente me hace sentir orgullo por mí mismo, uno se esfuerza mucho”.

Con la renovación ya sellada hasta diciembre de 2027, Colón asegura la continuidad de una de las piezas más importantes de su plantel y también de un jugador que logró algo difícil en el fútbol actual: generar un verdadero sentido de pertenencia con la camiseta rojinegra.

Colón lago contrato
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