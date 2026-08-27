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Ansés: en septiembre habrá un nuevo aumento a jubilados y pensionados que acrediten su identidad

Los jubilados y pensionados recibirán una nueva actualización en sus haberes durante septiembre informó Ansés

27 de agosto 2026 · 09:45hs
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Ansés: en septiembre habrá un nuevo aumento a jubilados y pensionados que acrediten su identidad

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Ansés: en septiembre habrá un nuevo aumento a jubilados y pensionados que acrediten su identidad

Los jubilados y pensionados tendrán una nueva modificación en sus ingresos durante el mes de septiembre. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés) ya definió el cronograma de pagos y los beneficiarios podrán consultar cuándo tendrán disponible el dinero correspondiente al próximo mes.

La actualización alcanza a distintas prestaciones del sistema previsional y se aplicará de acuerdo con el esquema de movilidad mensual vigente.

A su vez, algunos titulares continuarán recibiendo un refuerzo económico junto con su haber.

El Gobierno confirmó el nuevo aumento para septiembre: de cuánto será

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés) aplicará en septiembre un aumento de 2,11% en jubilaciones y pensiones.

La actualización surge de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio y se aplica bajo el esquema de movilidad vigente.

El incremento modifica los principales valores del sistema previsional.

  • Jubilación mínima: pasa de $419.775,93 a $428.633,20.
  • Jubilación máxima: asciende a aproximadamente $2.884.295,54.
  • Bono extraordinario: continúa en $70.000 para los beneficiarios que cumplen las condiciones.
  • En el caso de quienes cobran la jubilación mínima y reciben el bono completo, el ingreso mensual puede alcanzar los $498.633,20.

Quiénes recibirán el aumento de septiembre

La actualización alcanza a los titulares de jubilaciones y pensiones del Sistema Integrado Previsional Argentino (Sipa), además de otras prestaciones que se actualizan de acuerdo con la movilidad.

Entre ellas se encuentran determinadas Pensiones No Contributivas (PNC), y sus valores están vinculados al haber mínimo jubilatorio.

En este último grupo, los montos también se modifican desde septiembre.

  • PNC por discapacidad y vejez: el haber base pasa a $300.043,24.
  • Con el bono de $70.000, el total llega a $370.043,24.
  • PNC para madres de siete hijos: pasa a $428.633,20.
  • Con el bono, el ingreso alcanza los $498.633,20.

El requisito que deben tener en cuenta los jubilados

Para realizar trámites ante Ansés, los beneficiarios deben acreditar su identidad mediante el DNI. El organismo establece este requisito en distintos procedimientos previsionales.

Es importante aclarar que no es necesario realizar un trámite especial para recibir el aumento de septiembre cuando el beneficiario ya tiene su prestación correctamente registrada. La actualización se incorpora al haber de manera automática, de acuerdo con la prestación y las condiciones correspondientes.

Cómo consultar cuándo cobro en septiembre

Los beneficiarios pueden consultar su fecha exacta de cobro a través de los canales oficiales de Ansés.

La información también puede verificarse desde Mi Ansés, donde los titulares pueden consultar sus datos personales, prestaciones y recibos de haberes.

A su vez, el organismo publica periódicamente los calendarios correspondientes a jubilaciones, pensiones y demás prestaciones.

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