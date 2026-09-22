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Arcos Dorados fue reconocida como la mejor empresa para trabajar para las mujeres en Argentina

La compañía alcanzó el primer puesto en la categoría de organizaciones con más de 1.000 colaboradores del ranking “Los Mejores Lugares para Trabajar™ Mujeres 2026”, elaborado por Great Place To Work®.

22 de septiembre 2026 · 09:46hs
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Arcos Dorados fue reconocida como la mejor empresa para trabajar para las mujeres en Argentina

Arcos Dorados, la compañía que opera la marca McDonald’s en Argentina, obtuvo el 1er puesto en el ranking “Los Mejores Lugares para Trabajar™ Mujeres 2026”, en la categoría de empresas con más de 1.000 colaboradores. Este reconocimiento de Great Place To Work® destaca a las organizaciones que construyen experiencias laborales basadas en la confianza, la equidad y las oportunidades de desarrollo.

La edición 2026 analizó a 250 organizaciones de todo el país y contempló la opinión de más de 31.000 colaboradores. A partir de la metodología For All™, Great Place To Work® evalúa la experiencia de las personas dentro de las organizaciones, considerando aspectos como la confianza, el trato justo, las oportunidades de crecimiento, la vivencia de los valores y la efectividad del liderazgo.

Este primer puesto de Arcos Dorados se suma a otros reconocimientos obtenidos por la compañía durante 2026. En marzo, también alcanzó el primer lugar entre las empresas de más de 1.000 colaboradores en el ranking general de “Los Mejores Lugares para Trabajar™ en Argentina”, consolidando su posición entre las organizaciones destacadas por su cultura laboral en el país.

Diego Grieco, Gerente de People & Culture de Arcos Dorados Argentina, señaló: “Este reconocimiento tiene un valor muy especial porque refleja la experiencia de las personas que forman parte de Arcos Dorados. Queremos que cada persona que elige trabajar con nosotros encuentre un espacio donde pueda desarrollarse, asumir nuevos desafíos y construir su propio camino, con las mismas oportunidades. Que hoy seamos reconocidos como el mejor lugar para trabajar para las mujeres nos impulsa a seguir fortaleciendo una cultura en la que el talento y el potencial de cada persona puedan crecer”.

Con más de 15.000 colaboradores en el país, Arcos Dorados tiene al desarrollo de las personas como uno de los ejes centrales de su propuesta de valor. La compañía promueve una cultura en la que la formación continua, las oportunidades de crecimiento y el desarrollo profesional acompañan las distintas etapas de la trayectoria laboral. En este sentido, el reconocimiento pone en valor una cultura que busca generar condiciones de crecimiento para todas las personas, con procesos y oportunidades que acompañen el desarrollo del talento femenino en los distintos niveles de la organización.

Con este nuevo reconocimiento, Arcos Dorados reafirma su compromiso de continuar construyendo un entorno de trabajo donde cada persona pueda encontrar oportunidades para aprender, desarrollarse y proyectar su futuro profesional.

Acerca de Arcos Dorados

Arcos Dorados es el mayor franquiciado independiente de McDonald's del mundo y la cadena de restaurantes de servicio rápido más grande en América Latina y el Caribe. La compañía tiene el derecho exclusivo a poseer, operar y otorgar franquicias de locales McDonald's en 21 países y territorios de esas regiones, y contabiliza más de 2.500 restaurantes, entre unidades propias y de sus franquiciados, que juntas emplean más de 120.000 personas. La empresa está comprometida con el desarrollo de las comunidades en las que opera, con ofrecer a los jóvenes su primera oportunidad de empleo formal y con utilizar su Receta del Futuro para lograr un impacto medioambiental positivo. Cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE: ARCO).

Para más información: www.arcosdorados.com

Arcos Dorados empresa mujeres Argentina
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