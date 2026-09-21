Nuevo parte médico de Mirtha Legrand: su evolución es favorable y seguirá internada

La conductora de 99 años permanece bajo tratamiento y controles médicos por un cuadro compatible con neumopatía. El Sanatorio Mater Dei informó que recibió la visita de sus familiares y anticipó un nuevo parte para este miércoles.

Mirtha Legrand continúa internada en el Sanatorio Mater Dei y evoluciona favorablemente, según informó este lunes el centro de salud en un nuevo parte médico. La conductora, de 99 años, permanece bajo tratamiento específico y controles por el cuadro compatible con neumopatía que motivó su segunda internación durante septiembre.

El comunicado fue firmado por el doctor Enrique Echagüe, director médico del Sanatorio Mater Dei, y señaló que la evolución de Legrand se encuentra dentro de lo esperado.

Qué dice el nuevo parte médico

“La Sra. Mirtha Legrand continúa evolucionando favorablemente de acuerdo a lo esperado. Seguirá con el tratamiento específico del cuadro y los controles necesarios”, indicó el informe difundido este lunes.

El sanatorio también informó que la conductora recibió la visita de sus familiares más cercanos, quienes agradecieron las muestras de respeto y cariño recibidas durante estos días.

“De no mediar cambios, el miércoles próximo emitiremos un nuevo parte médico”, concluyó el comunicado oficial.

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La segunda internación de Mirtha durante septiembre

Legrand ingresó nuevamente al Mater Dei el viernes 18 de septiembre, apenas cinco días después de haber recibido el alta de una internación anterior. En esa oportunidad, había permanecido internada desde el 7 de septiembre a raíz de un cuadro respiratorio bronquial que derivó en bronquitis.

Tras varios días de seguimiento, el 13 de septiembre había sido dada de alta para continuar la recuperación en su domicilio. El último parte de aquella internación había señalado una evolución favorable y sin complicaciones.

Sin embargo, el viernes volvió a ser hospitalizada luego de presentar dificultades respiratorias. El primer comunicado de esta nueva internación indicó que presentaba un cuadro “compatible con neumopatía” y que quedaría internada para realizar estudios, tratamiento y los controles correspondientes.

Continúa bajo observación médica

En las últimas horas, distintas informaciones periodísticas señalaron que la conductora atravesó la internación acompañada por familiares. Según LA NACIÓN, actualmente se encuentra en una habitación común y había pasado una buena noche.

Por el momento, el Sanatorio Mater Dei no informó una fecha de alta. El próximo parte médico oficial está previsto para el miércoles, siempre que no se produzcan cambios en su evolución.

La nota queda enfocada en el parte oficial, evitando presentar como diagnóstico confirmado la “neumonía”: el Mater Dei habló de un cuadro compatible con neumopatía.