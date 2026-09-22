Mario Pereyra animará el Fan Fest de este martes

Santa Fe, Rosario y Rafaela tendrán una nueva jornada con música, circo, DJs y propuestas culturales. Mario Pereyra cerrará la noche en el Parque del Sur, Q'LoKura hará lo propio en Rosario y Bándalos Chinos serán el broche en Rafaela

El martes tendrá distintos ritmos y varios nombres fuertes repartidos entre los escenarios de los Fan Fest . Mario Pereyra, Q'LoKura y Bándalos Chinos serán los encargados de ponerle música a los cierres en Santa Fe, Rosario y Rafaela , respectivamente, en una jornada que también tendrá circo, radios, DJs y propuestas culturales .

La agenda comenzará temprano y permitirá recorrer distintas propuestas a lo largo del día. En Rosario , el primer turno será para Circo Lumiere , mientras que en Santa Fe las radios tomarán protagonismo durante la mañana. Rafaela , en tanto, comenzará su programación por la tarde.

Mario Pereyra, la cita de la noche en Santa Fe

El Parque del Sur tendrá actividad desde las 9 con Radio LT9, que ocupará el Escenario 2 hasta el mediodía. Luego será el turno de LT10, entre las 14 y las 16.

En el Escenario 1, la música comenzará con un DJ y continuará con Les Muum, Vomitan Glitter y Positivo Folk. El recorrido desembocará a las 20 en la presentación de Mario Pereyra, uno de los nombres destacados de la programación santafesina.

Q'LoKura cierra la jornada en Rosario

En Rosario, el martes arrancará a las 10 con Circo Lumiere en CapiPlaza. Una hora después, Tomate tu tiempo llevará su propuesta de radios y streaming a Independencia 2.

Durante la tarde habrá nuevas funciones de Lumiere y Circo Beat, además de Giorgia Pasero, Dúo Ñapinda y CAPI. También se desarrollará la propuesta “El músculo del deseo: Potencia, deseo y bienestar”, a cargo de la licenciada Cecilia Ce.

El tramo final tendrá a Plan Divino y Delfina Beltramone, mientras Radio F! acompañará con sus DJs. A las 20, el escenario Independencia 1 recibirá a Q'LoKura, que tendrá a su cargo uno de los cierres musicales más importantes del día.

Bándalos Chinos, el cierre en Rafaela

En Rafaela, DJ Julián Pucheta estará desde las 14 en el Microestadio y DJ Eli Sampa acompañará la tarde desde el Velódromo.

La programación sumará a Celi Astudillo Trío y Cumbia Brava antes del gran cierre. A las 20, Bándalos Chinos llegarán al Microestadio para ponerle el broche a la jornada.

Cómo ingresar a los Fan Fest

El acceso es gratuito, previa gestión del QR. El código debe obtenerse nuevamente para cada jornada a través de entradas.santafe2026.ar.