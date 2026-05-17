Billeteras virtuales en rojo: se cuadruplicó la deuda "irrecuperable" en un año

La mora en créditos otorgados por billeteras virtuales ya supera ampliamente al promedio del sistema financiero. El nivel de deuda preocupa al mercado

El crecimiento del financiamiento otorgado por billeteras virtuales y fintech empezó a mostrar una señal de alarma: 11% de la deuda ya acumula más de un año de atraso , lo que ubica a esos clientes en la categoría de morosos "irrecuperables" . Según datos del Banco Central analizados por la consultora EcoGo, ese segmento se cuadruplicó en apenas un año.

El informe sostiene que la irregularidad del crédito en entidades no financieras volvió a subir en marzo y alcanzó 27,5% de las carteras, más de cuatro veces el promedio del sistema financiero tradicional . Dentro de ese universo, el grupo más crítico es el de los deudores con atrasos superiores a un año, que ya representan $1,5 billones.

Sebastián Menescaldi, director de EcoGo, explicó que los préstamos con mora baja dejaron de crecer y que el mayor deterioro se concentra ahora en los casos más graves. "La mayor parte de la suba se concentra en los irrecuperables", afirmó. Aun así, tanto en la consultora como en el Banco Central creen que la morosidad podría haber alcanzado su techo y empezar a desacelerarse en los próximos meses.

Mercado Pago y Naranja X, bajo la lupa del mercado

Entre las principales entidades de crédito no bancarias aparecen Naranja X, con 37,7% del mercado, y Mercado Pago, con 14,8%, según EcoGo. Desde Naranja X aseguraron que sus niveles de mora "se mantienen gestionables", mientras que Mercado Pago reportó un nivel de morosos irrecuperables de 2,7% en personas físicas, de acuerdo con la Central de Deudores del BCRA.

Otro dato que sigue generando preocupación es el de las tasas de interés. La consultora 1816 señaló que los préstamos personales continúan con tasas cercanas a 68% anual y vinculó esa persistencia directamente al elevado nivel de mora. Según el informe, las entidades financieras mantienen intereses altos para cubrir el riesgo creciente de incobrabilidad.

Qué muestran los datos sobre la deuda en fintech y billeteras virtuales