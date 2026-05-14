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Indec: este jueves se conoce el dato de inflación, ¿qué estiman las consultoras?

El Indec dará a conocer el IPC correspondiente a abril; se confirmó la desaceleración respecto a marzo

14 de mayo 2026 · 11:37hs
Indec: este jueves se conoce el dato de inflación

Indec: este jueves se conoce el dato de inflación, ¿qué estiman las consultoras?

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer este jueves la inflación registrada en abril, la cual habría mostrado una desaceleración respecto a marzo, aunque sigue ubicándose en una zona elevada. La inflación de marzo fue de 3,4%, por lo que el primer trimestre de 2026 acumuló 9,4%.

La división con mayor aumento fue Educación, con 12,1%. Si bien la suba suele darse por el fenómeno de estacionalidad, el alza que marcó el rubro fue mucho mayor que la media.

Le siguió Transporte, con 4,1%, debido a los combustibles, el transporte público y los pasajes aéreos. Desde el inicio del conflicto en Medio Oriente, el precio de los combustibles incrementó su valor 23%.

En cuanto al dato de abril, el organismo informará su variación el jueves 14 de mayo a las 16 horas.

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Las proyecciones respecto al dato del Indec

Distintas consultoras confirmaron la desaceleración, por lo que el IPC del cuarto mes quebraría la tendencia alcista luego de diez meses consecutivos. El último mes con un retroceso fue mayo de 2025, cuando registró 1,5%.

El informe de EcoGo proyectó una inflación de 2,5% para el cuarto mes. En la práctica, esto significa una desaceleración mensual de 0,9 puntos porcentuales (p.p.).

Entre los componentes que más apretaron al índice destacaron los estacionales (2,7%), donde las frutas y el rubro indumentaria traccionaron al alza con una variación de 4,9% y 4% respectivamente.

LCG marcó que la inflación de alimentos en la última semana de abril fue de 1,3%, con lo cual el promedio de las últimas cuatro semanas ubicó el aumento de los bienes básicos en 1,7%.

Mientras que el economista Lorenzo Sigaut Gravigna de Equilibria reveló que la proyección de la consultora es de 2,5% para abril.

Desde Libertad y Progreso (LyP) estimaron un IPC de 2,4% y explicaron los motivos de la desaceleración: “La finalización total del efecto passthrough, producto de la devaluación en la época preelectoral, y el pasaje del shock transitorio a los combustibles producto de la guerra en Medio Oriente”.

En tanto, el trabajo de Orlando Ferreres arrojó una proyección de 2,6% mensual y 30,7% interanual.

Además de la dinámica de los alimentos existen otros elementos que han contribuido a mantener los precios en la zona de 2,5%, entre ellos los combustibles, a partir del compromiso de las petroleras de no aumentar el valor de los combustibles.

Por su parte, Analytica registró durante la cuarta semana de abril “una variación semanal de 0,9% en los precios de alimentos y bebidas comercializados en cadenas de supermercados en todo el país” y, de esta forma, “el promedio de cuatro semanas es de 1,3%”.

“Para el nivel general de precios proyectamos una suba mensual del 2,8% durante abril”, agregaron.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) estimó una inflación mensual de 2,6%. A partir del cuarto mes en adelante, la desaceleración en el costo de vida iría de manera escalonada, siendo 2,3% para mayo, 2,1% para junio y 2% para julio.

Para el resto del año, las estimaciones siguen en alza y calcularon una inflación de 30,5% anual (+1,4% contra el último REM) y mantuvieron su pronóstico de que quebraría el 2% a partir de agosto (1,8%).

Indec Inflación abril combustibles
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