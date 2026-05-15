Uno Santa Fe | Información General | receta electrónica

La receta electrónica está incorporada a la app Mi Argentina

Los usuarios podrán consultar las prescripciones electrónicas de medicamentos desde su celular. ¿Cómo activarlas y chequear los medicamentos?

15 de mayo 2026 · 09:29hs
La receta electrónica se incorpora a la app Mi Argentina

La receta electrónica se incorpora a la app Mi Argentina

La receta electrónica desarrollada por el Ministerio de Salud fue incorporada a la aplicación Mi Argentina para que los usuarios puedan acceder a sus prescripciones de medicamentos emitidas a través de plataformas inscriptas en el Registro Nacional de Plataformas Digitales de Salud (ReNaPDiS) durante los 60 días previos.

El desarrollo se apoya en la Clave Única de Identificación de Receta (Cuir), un identificador nacional que permite localizar de manera precisa y segura cada prescripción emitida, sin duplicar registros.

Así, cada receta electrónica puede vincularse con el Cuil de la persona, lo que posibilita su consulta en Mi Argentina de forma sencilla y segura.

Cómo visualizar la receta electrónica desde la app

Los usuarios deberán habilitar el servicio Receta Electrónica y autorizar que el sistema de salud comparta los datos con Mi Argentina. Estos son los pasos para habilitar la opción:

  • Ir a la sección "suscribir servicios".
  • Ingresar a la sección Salud.
  • Buscar la opción "recetas electrónicas".
  • Hacer click en el botón "agregar".
  • Hacer click en "adherir servicio".

Desde el botón Salud de la pantalla de inicio, ingresar a la sección Receta Electrónica. Allí encontrarán la opción para visualizar las recetas emitidas.

Interoperabilidad y seguridad: así funciona la nueva receta electrónica

El nuevo esquema promueve la interoperabilidad entre plataformas de prescripción, repositorios de recetas y Mi Argentina, mediante el uso de estándares internacionales de información.

Esto se realiza mediante protocolos seguros y mecanismos de trazabilidad que aseguran la integridad de los datos y la confidencialidad. Solamente el ciudadano titular de la receta puede acceder a ella.

Zonas con fallas de conectividad digital

Si el error ocurre en una zona rural sin buena conexión, se puede usar la receta en papel de contingencia, que sigue habilitada como alternativa excepcional.

Consultar a la obra social o plataforma de salud. Si el error se debe a fallas técnicas de la plataforma, la cobertura puede ayudar a gestionar la rectificación o la emisión manual mientras se restablece el sistema.

receta electrónica Mi Argentina Ministerio de Salud medicamentos
Noticias relacionadas
Indec: este jueves se conoce el dato de inflación, ¿qué estiman las consultoras?

Indec: este jueves se conoce el dato de inflación, ¿qué estiman las consultoras?

Termas, sabores y naturaleza: Concordia se consolida como destino elegido este invierno

Termas, sabores y naturaleza: Concordia se consolida como destino elegido este invierno

el hospital italiano suma la innovacion como nuevo pilar y crea un area especifica

El Hospital Italiano suma la innovación como nuevo pilar y crea un área específica

Se viene el medio aguinaldo de junio: ¿cambia algo con la reforma laboral?

Se viene el medio aguinaldo de junio: ¿cambia algo con la reforma laboral?

Lo último

Colón será parte de la muestra fotográfica El Alma de los Clubes junto a Cultura AFA

Colón será parte de la muestra fotográfica "El Alma de los Clubes" junto a Cultura AFA

Independiente llega envuelto en dudas al cruce con Unión y Quinteros pone condiciones para seguir

Independiente llega envuelto en dudas al cruce con Unión y Quinteros pone condiciones para seguir

A qué jugadores de Unión se les termina el contrato el 30 de junio

A qué jugadores de Unión se les termina el contrato el 30 de junio

Último Momento
Colón será parte de la muestra fotográfica El Alma de los Clubes junto a Cultura AFA

Colón será parte de la muestra fotográfica "El Alma de los Clubes" junto a Cultura AFA

Independiente llega envuelto en dudas al cruce con Unión y Quinteros pone condiciones para seguir

Independiente llega envuelto en dudas al cruce con Unión y Quinteros pone condiciones para seguir

A qué jugadores de Unión se les termina el contrato el 30 de junio

A qué jugadores de Unión se les termina el contrato el 30 de junio

Colón viajó a Buenos Aires y Medrán sigue sin develar el misterio

Colón viajó a Buenos Aires y Medrán sigue sin develar el misterio

Agenda Santa Fe: fin de semana con celebraciones, muestras y entretenimientos

Agenda Santa Fe: fin de semana con celebraciones, muestras y entretenimientos

Ovación
A cinco años del inicio del sueño eterno: la noche en que Colón empezó a escribir su estrella

A cinco años del inicio del sueño eterno: la noche en que Colón empezó a escribir su estrella

Colón será parte de la muestra fotográfica El Alma de los Clubes junto a Cultura AFA

Colón será parte de la muestra fotográfica "El Alma de los Clubes" junto a Cultura AFA

Colón se lo empató a Unión sobre el cierre en un clásico femenino lleno de emoción

Colón se lo empató a Unión sobre el cierre en un clásico femenino lleno de emoción

CRAI y Santa Fe RC afrontan otra fecha clave en la pelea grande del Regional del Litoral

CRAI y Santa Fe RC afrontan otra fecha clave en la pelea grande del Regional del Litoral

Independiente llega envuelto en dudas al cruce con Unión y Quinteros pone condiciones para seguir

Independiente llega envuelto en dudas al cruce con Unión y Quinteros pone condiciones para seguir

Policiales
Gendarmería estrechó el cerco y anoche detuvo en Funes a los hermanos narcos Borras

Gendarmería estrechó el cerco y anoche detuvo en Funes a los hermanos narcos Borras

Impactante choque y fuga: destrozó el frente de un local en avenida Peñaloza y lo atraparon tras esconderse

Impactante choque y fuga: destrozó el frente de un local en avenida Peñaloza y lo atraparon tras esconderse

Madrugada de terror en barrio Sur: ataron a un joven con sus propios cordones durante un robo

Madrugada de terror en barrio Sur: ataron a un joven con sus propios cordones durante un robo

Escenario
Bloody Tango con Noelia Marzol, se presenta en Santa Fe

Bloody Tango con Noelia Marzol, se presenta en Santa Fe

Diego Torres llega a Santa Fe con Mi Norte & Mi Sur Tour

Diego Torres llega a Santa Fe con "Mi Norte & Mi Sur Tour"

Pity Álvarez volvió a Rosario y 25 mil personas cantaron sus clásicos

Pity Álvarez volvió a Rosario y 25 mil personas cantaron sus clásicos

Energía y ritmo que no se detienen: La Bomba de Tiempo festeja sus 20 años en Santa Fe

Energía y ritmo que no se detienen: La Bomba de Tiempo festeja sus 20 años en Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe