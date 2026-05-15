La receta electrónica está incorporada a la app Mi Argentina

Los usuarios podrán consultar las prescripciones electrónicas de medicamentos desde su celular. ¿Cómo activarlas y chequear los medicamentos?

La receta electrónica se incorpora a la app Mi Argentina

La receta electrónica desarrollada por el Ministerio de Salud fue incorporada a la aplicación Mi Argentina para que los usuarios puedan acceder a sus prescripciones de medicamentos emitidas a través de plataformas inscriptas en el Registro Nacional de Plataformas Digitales de Salud (ReNaPDiS) durante los 60 días previos .

El desarrollo se apoya en la Clave Única de Identificación de Receta (Cuir), un identificador nacional que permite localizar de manera precisa y segura cada prescripción emitida, sin duplicar registros.

Así, cada receta electrónica puede vincularse con el Cuil de la persona, lo que posibilita su consulta en Mi Argentina de forma sencilla y segura.

Cómo visualizar la receta electrónica desde la app

Los usuarios deberán habilitar el servicio Receta Electrónica y autorizar que el sistema de salud comparta los datos con Mi Argentina. Estos son los pasos para habilitar la opción:

Ir a la sección "suscribir servicios".

Ingresar a la sección Salud.

Buscar la opción "recetas electrónicas".

Hacer click en el botón "agregar".

Hacer click en "adherir servicio".

Desde el botón Salud de la pantalla de inicio, ingresar a la sección Receta Electrónica. Allí encontrarán la opción para visualizar las recetas emitidas.

Interoperabilidad y seguridad: así funciona la nueva receta electrónica

El nuevo esquema promueve la interoperabilidad entre plataformas de prescripción, repositorios de recetas y Mi Argentina, mediante el uso de estándares internacionales de información.

Esto se realiza mediante protocolos seguros y mecanismos de trazabilidad que aseguran la integridad de los datos y la confidencialidad. Solamente el ciudadano titular de la receta puede acceder a ella.

Zonas con fallas de conectividad digital

Si el error ocurre en una zona rural sin buena conexión, se puede usar la receta en papel de contingencia, que sigue habilitada como alternativa excepcional.

Consultar a la obra social o plataforma de salud. Si el error se debe a fallas técnicas de la plataforma, la cobertura puede ayudar a gestionar la rectificación o la emisión manual mientras se restablece el sistema.