Calendario de pagos de Ansés del miércoles 14 de enero

El organismo informó el cronograma correspondiente a la jornada.

14 de enero 2026 · 07:51hs
Ansés, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informó que este miércoles 14 de enero continúan los pagos de las Pensiones No Contributivas, jubilaciones y pensiones mínimas, Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar por Hijo y Asignación por Embarazo, que incluyen el aumento por movilidad del 2,47 por ciento.

En tanto, inician los de Asignación por Prenatal y Maternidad. A continuación, el detalles de los pagos.

Pensiones No Contributivas

Titulares con documentos finalizados en 6 y 7 cobran su haber y el bono de 70 mil pesos.

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

Titulares de jubilaciones y pensiones mínimas con documentos concluidos en 3 cobran su haber y el bono de 70 mil pesos.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Titulares con documentos terminados en 3.

Asignación por Embarazo

Titulares con documentos finalizados en 2.

Asignación por Prenatal

Titulares con documentos concluidos en 0 y 1.

Asignación por Maternidad

Todas las terminaciones de documento hasta el 12 de febrero.

