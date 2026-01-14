Ansés, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informó que este miércoles 14 de enero continúan los pagos de las Pensiones No Contributivas, jubilaciones y pensiones mínimas, Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar por Hijo y Asignación por Embarazo, que incluyen el aumento por movilidad del 2,47 por ciento.
Calendario de pagos de Ansés del miércoles 14 de enero
El organismo informó el cronograma correspondiente a la jornada.
En tanto, inician los de Asignación por Prenatal y Maternidad. A continuación, el detalles de los pagos.
Pensiones No Contributivas
Titulares con documentos finalizados en 6 y 7 cobran su haber y el bono de 70 mil pesos.
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
Titulares de jubilaciones y pensiones mínimas con documentos concluidos en 3 cobran su haber y el bono de 70 mil pesos.
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
Titulares con documentos terminados en 3.
Asignación por Embarazo
Titulares con documentos finalizados en 2.
Asignación por Prenatal
Titulares con documentos concluidos en 0 y 1.
Asignación por Maternidad
Todas las terminaciones de documento hasta el 12 de febrero.
