Crimen de Agostina: detuvieron a un hombre que vivía con Barrelier

La Fiscalía de Instrucción 13 de Córdoba decretó en la causa el secreto de sumario por 10 días

Personal policial detuvo en la tarde de este jueves a un amigo de Claudio Barrelier, principal sospechoso del femicidio de Agostina Vega en Córdoba.

Luego de que la Fiscalía de Instrucción 13 de Córdoba decretara el secreto de sumario por 10 días, trascendió que el fiscal Raúl Garzón resolvió la detención de un hombre que vivía en la casa de Barrelier, y que sería imputado por encubrimiento agravado .

Horas antes de su detención, el hombre dio una entrevista televisiva en la que confirmó que convivió con el principal sospechoso del crimen, y dijo que participó de la búsqueda cuando Agostina estaba desaparecida.

Según indicó La Voz, el segundo detenido de la causa fue identificado como Osvaldo Fassetta y es integrante de la barra brava de Instituto. Sería trasladado a la cárcel de Bouwer, donde se encuentra Barrelier.

La Justicia realizó en las últimas horas al menos tres allanamientos relacionados con la causa. Una se efectuó en la vivienda de Barrelier, en Juan del Campillo al 800, en la capital cordobesa. Al mismo tiempo, regresaron al lavadero de autos del barrio donde se limpió el Ford Ka negro que el acusado habría utilizado para trasladar los restos de Agostina hasta un descampado. También se hizo un procedimiento en el local nocturno Wachitas Bar, donde trabajaba Soledad Andreani, señalada por la familia de la víctima como posible cómplice.

El Ministerio Público Fiscal de Córdoba indicó que el secreto de sumario "se dispuso en virtud de las nuevas medidas de investigación ordenadas y en ejecución dentro del proceso". Esto representa que el expediente permanecerá vedado al acceso público por diez días a aprtir de este miércoles 3.

Clausuraron el bar "Wachitas"

Wachitas, el bar de Córdoba al que vincularon con el caso Agostina, fue clausurado por la Municipalidad por irregularidades y, de acuerdo a las versiones difundidas y por las que el lugar sacó un comunicado, Soledad Andreani, dueña del auto Ford Ka negro, se presenta como productora de eventos de dicho establecimiento.

La Municipalidad de Córdoba, a través del Ente de Fiscalización y Control, dispuso la clausura del bar al verificar que “desarrollaba actividades y presentaba condiciones que no se correspondían con las autorizadas por la autoridad competente”.

Asimismo, detallaron que el establecimiento, ubicado sobre la calle Ituzaingó al 521, ya había tenido advertencias y hasta otras tres clausuradas por incumplimientos. En esta oportunidad se detectaron fallas graves en las instalaciones eléctricas, falta de señalización, elementos de seguridad vencidos y modificaciones estructurales que no habían sido declaradas.

Se supo además que el martes habían colocado las fajas de clausura, pero a las horas las rompieron, por lo que los inspectores regresaron al bar con una nueva actuación.

Durante el desarrollo de la pesquisa por el femicidio de Agostina se había vinculado al lugar por supuestas actividades irregulares, además de que se mencionó que la dueña del auto con el que Barrelier trasladó el cuerpo de la víctima, trabajaría en el bar.

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