Uno Santa Fe | Información General | Día de la Madre

Celebrar el Día de la Madre en Argentina: de dónde viene la tradición

Falta poco para la conmemoración de un nuevo Día de la Madre. Este 2025, ¿cuándo cae el festejo a mamá?

2 de octubre 2025 · 09:50hs
El Día de la Madre en Argentina

Grok X

El Día de la Madre en Argentina

El Día de la Madre en Argentina se celebra el tercer domingo de octubre debido a una serie de factores históricos y religiosos que confluyeron a lo largo de los años. Este año, la fecha festiva y familiar cae el domingo 19 de octubre.

dia de la madre.jpg
Imagen ilustrativa

Imagen ilustrativa

Por qué se celebra el Día de la Madre

Influencia religiosa: la celebración del Día de la Madre en Argentina tiene sus raíces en la festividad católica de la Maternidad de la Virgen María, que tradicionalmente se celebraba el 11 de octubre.

Iniciativa del papa Pío XI: en 1931, el papa Pío XI instituyó oficialmente la fiesta de la Maternidad Divina de María, lo cual reforzó la importancia de esta fecha en el calendario litúrgico.

Adopción en Argentina: en Argentina se decidió adoptar esta celebración religiosa como el Día de la Madre, buscando honrar a todas las madres y su rol fundamental en la sociedad.

Fijación de la fecha: inicialmente, el Día de la Madre se celebraba el domingo más cercano al 11 de octubre, pero luego se estableció definitivamente el tercer domingo de octubre como fecha fija.

Día de la Madre: ¿por qué el tercer domingo de octubre?

La elección del tercer domingo de octubre se debió a la necesidad de establecer una fecha fija y estable para la celebración, evitando así las variaciones anuales que se producían al celebrarlo el domingo más cercano al 11 de octubre.

En resumen, la celebración del Día de la Madre en Argentina el tercer domingo de octubre es el resultado de una combinación de factores religiosos y culturales.

La fecha fue elegida para honrar a todas las madres y para mantener una tradición que se ha arraigado profundamente en la sociedad argentina.

Día de la Madre Argentina celebra domingo octubre
Noticias relacionadas
En Mendoza, la alumna se atrincheró en una escuela de la localidad de La Paz.

Mendoza busca sancionar a padres por bullying escolar: debate por reforma que plantea multas

jubilados: confirmaron el bono de $70.000 para octubre y el haber inicial roza los $400.000

Jubilados: confirmaron el bono de $70.000 para octubre y el haber inicial roza los $400.000

Día Internacional del Café: por qué se celebra cada 1 de octubre

Día Internacional del Café: por qué se celebra cada 1 de octubre

Horóscopo Libra

Horóscopo: predicciones signo por signo

Lo último

Bullrich dijo que Espert tiene que contestar claro en los medios sobre su vínculo con el narco Fred Machado

Bullrich dijo que Espert "tiene que contestar claro en los medios" sobre su vínculo con el narco Fred Machado

Quiero cadena perpetua: la firme posición de Martina Strada sobre el crimen de su hermano

"Quiero cadena perpetua": la firme posición de Martina Strada sobre el crimen de su hermano

Intento de femicidio en barrio San Agustín II: un joven de 26 años terminó detenido y una mujer hospitalizada

Intento de femicidio en barrio San Agustín II: un joven de 26 años terminó detenido y una mujer hospitalizada

Último Momento
Bullrich dijo que Espert tiene que contestar claro en los medios sobre su vínculo con el narco Fred Machado

Bullrich dijo que Espert "tiene que contestar claro en los medios" sobre su vínculo con el narco Fred Machado

Quiero cadena perpetua: la firme posición de Martina Strada sobre el crimen de su hermano

"Quiero cadena perpetua": la firme posición de Martina Strada sobre el crimen de su hermano

Intento de femicidio en barrio San Agustín II: un joven de 26 años terminó detenido y una mujer hospitalizada

Intento de femicidio en barrio San Agustín II: un joven de 26 años terminó detenido y una mujer hospitalizada

El secretario del tesoro de EE. UU. le bajó el tono a la ayuda a Argentina: No les estamos dando dinero

El secretario del tesoro de EE. UU. le bajó el tono a la ayuda a Argentina: "No les estamos dando dinero"

Marcos Rojo está habilitado para jugar con Racing el Torneo Clausura

Marcos Rojo está habilitado para jugar con Racing el Torneo Clausura

Ovación
Unión enfrenta a Flamengo por las semifinales del Torneio Abertura

Unión enfrenta a Flamengo por las semifinales del Torneio Abertura

Los Pumas tienen la alineación confirmada para jugar en Londres

Los Pumas tienen la alineación confirmada para jugar en Londres

Colapinto pone primera en el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1

Colapinto pone primera en el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1

Triunfos de Comesaña y Ugo Carabelli en el Masters 1000 de Shanghái

Triunfos de Comesaña y Ugo Carabelli en el Masters 1000 de Shanghái

Marcos Rojo está habilitado para jugar con Racing el Torneo Clausura

Marcos Rojo está habilitado para jugar con Racing el Torneo Clausura

Policiales
Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Detuvieron a Patito en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Detuvieron a "Patito" en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario