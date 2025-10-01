En Argentina, como en muchos países, se celebra el Día Internacional del Café. Esta fecha fue establecida en 2015 por la Organización Internacional del Café

Día Internacional del Café: por qué se celebra cada 1 de octubre

El Día Internacional del Café se celebra cada 1 de octubre con el objetivo de destacar esta infusión que es considerada una de las bebidas más elegidas a nivel mundial . Además, busca reconocer a los distintos actores dentro de la industria cafetera en todo el mundo, para celebrar su trabajo, que millones de personas aprovechan día a día.

La fecha comenzó como una iniciativa de la Organización internacional del Café (ICO, por sus siglas en inglés), establecida en 1963 con el apoyo de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), y es la ONG que nuclea a todos los gobiernos importadores y exportadores del grano de esta planta.

Día Internacional café Argentina infusión

Cuánto café se consume en Argentina y qué variedades conquistan al mercado

El café dejó de ser una simple bebida caliente para convertirse en toda una experiencia. En la Argentina, el mercado ya mueve 129,2 millones de dólares y se proyecta que crezca a un ritmo del 5% anual hasta 2034, según un informe reciente de la consultora Informes de Expertos. El empuje llega tanto por la mayor presencia de bebidas listas para tomar, como por la instalación de una cultura cafetera cada vez más informada.

Nestlé aportó una radiografía detallada sobre el lugar que ocupa el café en el día a día: cada argentino consume 1 kilo por año, es decir, unas 208 tazas anuales por persona. Además, el 86,5% de los hogares argentinos incluye café en su rutina. Aunque el 42% de las tazas se toman durante el desayuno, el 24% ocurre entre el almuerzo y la cena, el 12% después de cenar y el 10% en el almuerzo. La categoría logra expandirse en diferentes momentos del día, como si cada espacio libre se transformara en una oportunidad para tomar café.

Entre las tendencias más relevantes, el café frío surge como protagonista. Según Nestlé, actualmente representa alrededor del 6% de las ocasiones de consumo en Argentina, con potencial de duplicarse en los próximos años siguiendo la tendencia global. Por su parte, En cuanto a formatos, el café tostado y molido lidera el consumo con el 39% del mercado, seguido de cerca por el instantáneo, que representa el 37%. Sin embargo, los cafés en cápsulas y en grano ganan terreno, con un 8% cada uno, empujados por un consumidor que busca más calidad, variedad y experiencias.

Día Internacional café Argentina infusión2

Pros y contras del consumo de la infusión

El consumo moderado de café ofrece beneficios para la salud como la mejora del estado de ánimo, la concentración y el rendimiento físico, gracias a la cafeína y los antioxidantes que contiene. Además, se asocia con una reducción del riesgo de ciertas enfermedades como el cáncer (de hígado y colorrectal), diabetes tipo 2, Alzheimer y Parkinson, y enfermedades coronarias. Sin embargo, el consumo excesivo puede causar ansiedad, insomnio, acidez estomacal y problemas de salud del corazón.

Beneficios para la salud

Mejora del estado de ánimo y la cognición: la cafeína estimula el sistema nervioso, mejorando la concentración, la memoria y el estado de ánimo.

Aumento del rendimiento físico: puede disminuir la fatiga y aumentar la energía, lo que puede ser beneficioso durante el ejercicio.

Protección contra enfermedades neurodegenerativas: estudios sugieren que puede reducir el riesgo de desarrollar Alzheimer y Parkinson.

Reducción del riesgo de diabetes tipo 2: el consumo moderado de café se ha asociado con una menor probabilidad de desarrollar esta enfermedad.

Propiedades antioxidantes: el café es rico en antioxidantes que combaten el daño celular, lo que puede proteger contra diversas enfermedades.

Salud cardiovascular: el consumo moderado de café se ha relacionado con un menor riesgo de accidentes cerebrovasculares y otras enfermedades cardíacas.

Efecto cardioprotector: sus antioxidantes pueden tener un efecto protector para el corazón.

Consideraciones y riesgos

Ansiedad y problemas de sueño: un consumo excesivo de cafeína puede generar ansiedad, insomnio y un aumento del ritmo cardíaco.

Problemas digestivos: la cafeína puede aumentar los síntomas de acidez estomacal o reflujo.

Niveles de colesterol: el café preparado sin filtro, como el de prensa francesa, se ha asociado con un leve aumento en los niveles de colesterol.

Recomendaciones

Consumo moderado: se recomienda un consumo moderado, que puede oscilar entre tres y cuatro tazas diarias, para obtener beneficios sin los riesgos de un exceso.

Evitar adiciones: es preferible tomar el café solo o con azúcares y cremas en menor cantidad para aprovechar sus beneficios sin agregar calorías innecesarias.